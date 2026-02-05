$43.190.22
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 11863 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 11325 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 12020 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 14148 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15401 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13435 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13041 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19529 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26353 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
"В космосе всегда солнечно": Маск обещает перенести центры обработки данных на орбиту для экономии электроэнергии

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Илон Маск анонсировал создание масштабных дата-центров на солнечной энергии в космосе, выведя миллион спутников для ИИ. Это позволит избежать перегрузки энергосетей и уменьшить расходы на электроэнергию.

"В космосе всегда солнечно": Маск обещает перенести центры обработки данных на орбиту для экономии электроэнергии

Илон Маск на этой неделе объявил об очередной амбициозной инициативе – создании масштабных центров обработки данных на солнечной энергии непосредственно в космосе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Миллиардер планирует вывести на орбиту до миллиона спутников для расширения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и чат-ботов. По замыслу Маска, это позволит избежать перегрузки энергосетей и уменьшить расходы на электроэнергию, поскольку "в космосе всегда солнечно!".

Объединение активов и IPO

Для финансирования этого грандиозного проекта Маск объявил об объединении своей космической компании SpaceX с бизнесом искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется первичное публичное размещение акций (IPO) этой новосозданной объединенной компании, что должно привлечь значительные инвестиции.

OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе03.02.26, 05:29 • 4426 просмотров

Космический ИИ – это, очевидно, единственный способ масштабирования

– написал Маск на сайте SpaceX.

Технические и экологические препятствия

Однако, несмотря на энтузиазм Маска, ученые и отраслевые эксперты выражают серьезные сомнения относительно реализации проекта. Профессор компьютерной и электротехнической инженерии Северо-Восточного университета Хосеп Жорнет указывает на главную проблему – отвод тепла.

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes04.02.26, 14:46 • 2394 просмотра

Хотя космос холодный, вакуум не позволяет эффективно охлаждать объекты, генерирующие огромное количество тепла, как это делают дата-центры.

Неохлаждаемый компьютерный чип в космосе перегреется и расплавится гораздо быстрее, чем на Земле

– пояснил Жорнет.

На Земле для охлаждения дата-центров используются значительные объемы воды и воздуха, а в космосе отсутствие конвекции создает уникальные вызовы для систем охлаждения. Кроме того, вывод миллиона спутников на орбиту несет значительные экологические риски, связанные с ростом космического мусора и потенциальными столкновениями.

Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу03.02.26, 00:56 • 3528 просмотров

Степан Гафтко

