"В космосе всегда солнечно": Маск обещает перенести центры обработки данных на орбиту для экономии электроэнергии

Илон Маск на этой неделе объявил об очередной амбициозной инициативе – создании масштабных центров обработки данных на солнечной энергии непосредственно в космосе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Миллиардер планирует вывести на орбиту до миллиона спутников для расширения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и чат-ботов. По замыслу Маска, это позволит избежать перегрузки энергосетей и уменьшить расходы на электроэнергию, поскольку "в космосе всегда солнечно!".

Объединение активов и IPO

Для финансирования этого грандиозного проекта Маск объявил об объединении своей космической компании SpaceX с бизнесом искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется первичное публичное размещение акций (IPO) этой новосозданной объединенной компании, что должно привлечь значительные инвестиции.

Космический ИИ – это, очевидно, единственный способ масштабирования – написал Маск на сайте SpaceX.

Технические и экологические препятствия

Однако, несмотря на энтузиазм Маска, ученые и отраслевые эксперты выражают серьезные сомнения относительно реализации проекта. Профессор компьютерной и электротехнической инженерии Северо-Восточного университета Хосеп Жорнет указывает на главную проблему – отвод тепла.

Хотя космос холодный, вакуум не позволяет эффективно охлаждать объекты, генерирующие огромное количество тепла, как это делают дата-центры.

Неохлаждаемый компьютерный чип в космосе перегреется и расплавится гораздо быстрее, чем на Земле – пояснил Жорнет.

На Земле для охлаждения дата-центров используются значительные объемы воды и воздуха, а в космосе отсутствие конвекции создает уникальные вызовы для систем охлаждения. Кроме того, вывод миллиона спутников на орбиту несет значительные экологические риски, связанные с ростом космического мусора и потенциальными столкновениями.

