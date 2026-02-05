"В космосе всегда солнечно": Маск обещает перенести центры обработки данных на орбиту для экономии электроэнергии
Киев • УНН
Илон Маск анонсировал создание масштабных дата-центров на солнечной энергии в космосе, выведя миллион спутников для ИИ. Это позволит избежать перегрузки энергосетей и уменьшить расходы на электроэнергию.
Илон Маск на этой неделе объявил об очередной амбициозной инициативе – создании масштабных центров обработки данных на солнечной энергии непосредственно в космосе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Миллиардер планирует вывести на орбиту до миллиона спутников для расширения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и чат-ботов. По замыслу Маска, это позволит избежать перегрузки энергосетей и уменьшить расходы на электроэнергию, поскольку "в космосе всегда солнечно!".
Объединение активов и IPO
Для финансирования этого грандиозного проекта Маск объявил об объединении своей космической компании SpaceX с бизнесом искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется первичное публичное размещение акций (IPO) этой новосозданной объединенной компании, что должно привлечь значительные инвестиции.
OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе03.02.26, 05:29 • 4426 просмотров
Космический ИИ – это, очевидно, единственный способ масштабирования
Технические и экологические препятствия
Однако, несмотря на энтузиазм Маска, ученые и отраслевые эксперты выражают серьезные сомнения относительно реализации проекта. Профессор компьютерной и электротехнической инженерии Северо-Восточного университета Хосеп Жорнет указывает на главную проблему – отвод тепла.
Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes04.02.26, 14:46 • 2394 просмотра
Хотя космос холодный, вакуум не позволяет эффективно охлаждать объекты, генерирующие огромное количество тепла, как это делают дата-центры.
Неохлаждаемый компьютерный чип в космосе перегреется и расплавится гораздо быстрее, чем на Земле
На Земле для охлаждения дата-центров используются значительные объемы воды и воздуха, а в космосе отсутствие конвекции создает уникальные вызовы для систем охлаждения. Кроме того, вывод миллиона спутников на орбиту несет значительные экологические риски, связанные с ростом космического мусора и потенциальными столкновениями.
Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу03.02.26, 00:56 • 3528 просмотров