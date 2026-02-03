$42.810.04
20:49 • 2948 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 6714 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 12417 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 11691 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10270 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10405 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17584 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24366 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39220 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60972 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Илон Маск планирует объединить SpaceX и xAI для создания технологического гиганта. Это слияние предшествует масштабному IPO, которое может стать крупнейшим в истории фондового рынка.

Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу

Основатель компаний SpaceX и xAI Илон Маск готовится к стратегическому слиянию своих активов в сфере космоса и искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, этот шаг имеет целью создание технологического гиганта с беспрецедентной капитализацией перед запланированным мега-IPO, которое может стать крупнейшим в истории фондового рынка. Об этом пишет УНН.

Детали

Объединение SpaceX, являющейся лидером в сфере ракетостроения и спутниковой связи Starlink, с разработчиком искусственного интеллекта xAI позволит интегрировать передовые алгоритмы в управление космическими миссиями и автономными системами. Согласно плану Маска, мощности xAI обеспечат новую интеллектуальную платформу для анализа огромных массивов данных, которые генерирует спутниковая группировка.

Это решение позволит SpaceX получить собственный интеллектуальный центр, что критически важно для будущих миссий на Марс и развития сети Starlink

– отмечают аналитики, близкие к процессу подготовки сделки.

Подготовка к мега-IPO и оценка компании

Ожидается, что объединенная структура выйдет на публичный рынок уже в ближайшее время. Инвесторы прогнозируют, что оценка компании после слияния может достичь рекордных значений, учитывая доминирование SpaceX на рынке запусков и быстрый рост xAI.

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали01.02.26, 12:21 • 9180 просмотров

Подготовка к листингу происходит на фоне повышенного интереса к активам Маска, поскольку объединение активов позволит избежать внутренней конкуренции за вычислительные ресурсы и инвестиции. Официальное объявление о деталях IPO и структуре новой корпорации ожидается после завершения технических аудитов и согласования с регуляторами.

SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ01.02.26, 04:04 • 5944 просмотра

Степан Гафтко

