Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу

Основатель компаний SpaceX и xAI Илон Маск готовится к стратегическому слиянию своих активов в сфере космоса и искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, этот шаг имеет целью создание технологического гиганта с беспрецедентной капитализацией перед запланированным мега-IPO, которое может стать крупнейшим в истории фондового рынка. Об этом пишет УНН.

Детали

Объединение SpaceX, являющейся лидером в сфере ракетостроения и спутниковой связи Starlink, с разработчиком искусственного интеллекта xAI позволит интегрировать передовые алгоритмы в управление космическими миссиями и автономными системами. Согласно плану Маска, мощности xAI обеспечат новую интеллектуальную платформу для анализа огромных массивов данных, которые генерирует спутниковая группировка.

Это решение позволит SpaceX получить собственный интеллектуальный центр, что критически важно для будущих миссий на Марс и развития сети Starlink – отмечают аналитики, близкие к процессу подготовки сделки.

Подготовка к мега-IPO и оценка компании

Ожидается, что объединенная структура выйдет на публичный рынок уже в ближайшее время. Инвесторы прогнозируют, что оценка компании после слияния может достичь рекордных значений, учитывая доминирование SpaceX на рынке запусков и быстрый рост xAI.

Подготовка к листингу происходит на фоне повышенного интереса к активам Маска, поскольку объединение активов позволит избежать внутренней конкуренции за вычислительные ресурсы и инвестиции. Официальное объявление о деталях IPO и структуре новой корпорации ожидается после завершения технических аудитов и согласования с регуляторами.

