Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 6732 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 11015 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 6298 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 11983 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 27108 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 44752 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 36725 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36245 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33422 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21117 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 10595 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 11588 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 23821 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 11599 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 28866 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 6020 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 44653 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 46371 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 85110 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 93581 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Рустем Умеров
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Запорожье
Донецкая область
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 800 миллиардов долларов после приобретения SpaceX его компанией xAI. Сделка оценила объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов, увеличив состояние Маска до 852 миллиардов.

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов после приобретения компанией SpaceX его компании в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий xAI. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

Детали

По оценкам издания, сделка оценила объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов и увеличила личное состояние Маска на 84 миллиарда долларов – до рекордных 852 миллиардов.

xAI – это компания Маска, созданная для разработки систем искусственного интеллекта и технологий анализа больших массивов данных. Она занимается созданием собственных моделей ИИ, которые используются в цифровых сервисах, в частности в соцсети X, а также в исследовательских и коммерческих проектах, связанных с автоматизацией, поиском информации и машинным обучением.

До слияния Маск владел примерно 42% SpaceX, которая в конце прошлого года оценивалась в 800 миллиардов долларов, а также около 49% xAI, стоимость которой в этом месяце достигла 250 миллиардов долларов. После объединения Forbes оценивает долю Маска в новой компании в 43%, что эквивалентно примерно 542 миллиардам долларов.

Илон Маск назвал премьер-министра Испании "тираном" за ограничения в соцсетях04.02.26, 05:17 • 3266 просмотров

Таким образом SpaceX стала его самым ценным активом. Кроме этого, Маск владеет около 12% акций Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов, а также опционами еще на 124 миллиарда долларов.

Отдельно отмечается, что он потенциально может получить до 1 триллиона долларов в виде дополнительных акций Tesla при условии достижения компанией ключевых финансовых показателей в будущем.

Forbes также напоминает, что это уже второе масштабное объединение бизнесов Маска менее чем за год. В марте прошлого года он слил xAI с соцсетью X, которая ранее называлась Twitter.

За последние четыре месяца Маск последовательно преодолел сразу несколько рекордных финансовых рубежей — 500, 600, 700 и 800 миллиардов долларов состояния.

Сейчас он опережает второго богатейшего человека мира Ларри Пейджа более чем на 570 миллиардов долларов.

Напомним

Французская полиция провела обыск в офисах "X" в Париже, а прокуратура вызвала Илона Маска на допрос в апреле. Расследование касается злоупотреблений алгоритмами и мошеннического изъятия данных, а также жалоб на чатбот Grok.

Андрей Тимощенков

Техника
Обыск
Социальная сеть
Ларри Пейдж
Тесла, Инк.
SpaceX
Forbes
Илон Маск
Париж