Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов после сделки SpaceX и xAI - Forbes

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов после приобретения компанией SpaceX его компании в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий xAI. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

Детали

По оценкам издания, сделка оценила объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов и увеличила личное состояние Маска на 84 миллиарда долларов – до рекордных 852 миллиардов.

xAI – это компания Маска, созданная для разработки систем искусственного интеллекта и технологий анализа больших массивов данных. Она занимается созданием собственных моделей ИИ, которые используются в цифровых сервисах, в частности в соцсети X, а также в исследовательских и коммерческих проектах, связанных с автоматизацией, поиском информации и машинным обучением.

До слияния Маск владел примерно 42% SpaceX, которая в конце прошлого года оценивалась в 800 миллиардов долларов, а также около 49% xAI, стоимость которой в этом месяце достигла 250 миллиардов долларов. После объединения Forbes оценивает долю Маска в новой компании в 43%, что эквивалентно примерно 542 миллиардам долларов.

Таким образом SpaceX стала его самым ценным активом. Кроме этого, Маск владеет около 12% акций Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов, а также опционами еще на 124 миллиарда долларов.

Отдельно отмечается, что он потенциально может получить до 1 триллиона долларов в виде дополнительных акций Tesla при условии достижения компанией ключевых финансовых показателей в будущем.

Forbes также напоминает, что это уже второе масштабное объединение бизнесов Маска менее чем за год. В марте прошлого года он слил xAI с соцсетью X, которая ранее называлась Twitter.

За последние четыре месяца Маск последовательно преодолел сразу несколько рекордных финансовых рубежей — 500, 600, 700 и 800 миллиардов долларов состояния.

Сейчас он опережает второго богатейшего человека мира Ларри Пейджа более чем на 570 миллиардов долларов.

