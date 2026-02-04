$43.190.22
Обшуки французьких правоохоронців у офісах "Х": Ілон Маск заговорив про "політичну атаку"

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Французька поліція провела обшук в офісах "X" у Парижі, а прокуратура викликала Ілона Маска на допит у квітні. Розслідування стосується зловживань алгоритмами та шахрайського вилучення даних, а також скарг на чатбот Grok.

Обшуки французьких правоохоронців у офісах "Х": Ілон Маск заговорив про "політичну атаку"

Американський мільярдер, генеральний директор Tesla, SpaceX і власник соцмережі "X" Ілон Маск відреагував на обшуки французькими правоохоронцями в офісах "Х" у Парижі та виклик його (Ілона Маска - ред.) на допит. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі "X", передає УНН.

Деталі

У вівторок, 3 лютого, французська поліція провела обшук в офісах соціальної мережі "X", а прокуратура зобов’язала Ілона Маска з’явитися для надання пояснень у квітні в межах розширеного розслідування. Офіційно обшук пов’язаний із річним розслідуванням щодо ймовірних зловживань алгоритмами та шахрайського вилучення даних з боку X або її керівників.

Однак прокуратура Парижа зазначила, що розширює розслідування після скарг на роботу штучного інтелекту-чатбота Grok, який функціонує на платформі "X".

Це політична атака

 - написав Ілон Маск на своїй сторінці в соцмережі.

Водночас компанія Global Government Affairs також назвала обшуки французських правоохоронців безпідставними.

Цей рейд підкріплює наше переконання, що це розслідування спотворює французьке законодавство, обходить належну правову процедуру та ставить під загрозу свободу слова

- йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо

OpenAI подала скаргу до суду, стверджуючи, що xAI систематично видаляла внутрішні комунікації, використовуючи месенджери зі зникаючими повідомленнями. Це ускладнює антимонопольний позов, поданий компаніями Маска проти OpenAI та Apple.

Євген Устименко

