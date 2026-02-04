$43.190.22
Обыски французских правоохранителей в офисах "Х": Илон Маск заговорил о "политической атаке"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Французская полиция провела обыск в офисах "X" в Париже, а прокуратура вызвала Илона Маска на допрос в апреле. Расследование касается злоупотреблений алгоритмами и мошеннического извлечения данных, а также жалоб на чатбот Grok.

Обыски французских правоохранителей в офисах "Х": Илон Маск заговорил о "политической атаке"

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla, SpaceX и владелец соцсети "X" Илон Маск отреагировал на обыски французскими правоохранителями в офисах "Х" в Париже и вызов его (Илона Маска - ред.) на допрос. Об этом он написал на своей странице в соцсети "X", передает УНН.

Детали

Во вторник, 3 февраля, французская полиция провела обыск в офисах социальной сети "X", а прокуратура обязала Илона Маска явиться для дачи объяснений в апреле в рамках расширенного расследования. Официально обыск связан с годичным расследованием относительно вероятных злоупотреблений алгоритмами и мошеннического изъятия данных со стороны X или ее руководителей.

Однако прокуратура Парижа отметила, что расширяет расследование после жалоб на работу искусственного интеллекта-чатбота Grok, который функционирует на платформе "X".

Это политическая атака

 - написал Илон Маск на своей странице в соцсети.

В то же время компания Global Government Affairs также назвала обыски французских правоохранителей безосновательными.

Этот рейд подкрепляет наше убеждение, что это расследование искажает французское законодательство, обходит надлежащую правовую процедуру и ставит под угрозу свободу слова

- говорится в заявлении компании.

Напомним

OpenAI подала жалобу в суд, утверждая, что xAI систематически удаляла внутренние коммуникации, используя мессенджеры с исчезающими сообщениями. Это усложняет антимонопольный иск, поданный компаниями Маска против OpenAI и Apple.

Евгений Устименко

