У Франції прийшли з обшуками до офісу компанії X, Маска викликали на допит

Французька поліція у вівторок провела обшук в офісах соціальної мережі X, що належить Ілону Маску, а прокуратура зобов’язала технологічного мільярдера з’явитися для надання пояснень у квітні в межах розширеного розслідування, повідомила прокуратура Парижа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що обшук пов’язаний із річним розслідуванням щодо ймовірних зловживань алгоритмами та шахрайського вилучення даних з боку X або її керівників.

Втім, у заяві прокуратура Парижа зазначила, що розширює розслідування після скарг на роботу штучного інтелекту-чатбота Grok, який функціонує на платформі X.

Тепер слідство також вивчатиме ймовірну співучасть у зберіганні та поширенні зображень дитячого порнографічного характеру, а також порушення права на зображення особи шляхом створення сексуально відвертих дипфейків, серед інших можливих злочинів.

Маска та колишню генеральну директорку X Лінду Яккаріно викликали на слухання 20 квітня. Інших співробітників X також викликано як свідків.

Оперативних коментарів від X не надходило. У липні Маск заперечив початкові звинувачення та заявив, що французькі прокурори розпочали "політично вмотивоване кримінальне розслідування".

На цьому етапі проведення розслідування є частиною конструктивного підходу з метою зрештою забезпечити дотримання платформою X французького законодавства, оскільки вона здійснює діяльність на національній території - йдеться в заяві прокуратури.

Розслідування проводить підрозділ прокуратури з кіберзлочинів спільно з кіберпідрозділом французької поліції та Європолом.

Прокуратура Парижа повідомила, що розпочала розслідування після звернення законодавця, який заявив, що упереджені алгоритми X могли спотворити роботу автоматизованої системи обробки даних.

Також у прокуратурі заявили, що припиняють користування соціальною мережею X і надалі інформуватимуть громадськість через LinkedIn та Instagram. LinkedIn належить компанії Microsoft, а Instagram — компанії Meta.

Нагадаємо

OpenAI подала скаргу до суду, стверджуючи, що xAI систематично видаляла внутрішні комунікації, використовуючи месенджери зі зникаючими повідомленнями. Це ускладнює антимонопольний позов, поданий компаніями Маска проти OpenAI та Apple.