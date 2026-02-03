Во Франции пришли с обысками в офис компании X, Маска вызвали на допрос
Французская полиция провела обыск в офисах X, а Илона Маска вызвали на допрос 20 апреля. Расследование касается злоупотреблений алгоритмами, мошеннического извлечения данных и возможного соучастия в распространении детской порнографии.
Французская полиция во вторник провела обыск в офисах социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, а прокуратура обязала технологического миллиардера явиться для дачи объяснений в апреле в рамках расширенного расследования, сообщила прокуратура Парижа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Отмечается, что обыск связан с годичным расследованием относительно вероятных злоупотреблений алгоритмами и мошеннического изъятия данных со стороны X или ее руководителей.
Впрочем, в заявлении прокуратура Парижа отметила, что расширяет расследование после жалоб на работу искусственного интеллекта-чатбота Grok, который функционирует на платформе X.
Теперь следствие также будет изучать вероятное соучастие в хранении и распространении изображений детского порнографического характера, а также нарушение права на изображение лица путем создания сексуально откровенных дипфейков, среди других возможных преступлений.
Маска и бывшую генеральную директорку X Линду Яккарино вызвали на слушания 20 апреля. Других сотрудников X также вызвали в качестве свидетелей.
Оперативных комментариев от X не поступало. В июле Маск опроверг первоначальные обвинения и заявил, что французские прокуроры начали "политически мотивированное уголовное расследование".
На этом этапе проведение расследования является частью конструктивного подхода с целью в конечном итоге обеспечить соблюдение платформой X французского законодательства, поскольку она осуществляет деятельность на национальной территории
Расследование проводит подразделение прокуратуры по киберпреступлениям совместно с киберподразделением французской полиции и Европолом.
Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование после обращения законодателя, который заявил, что предвзятые алгоритмы X могли исказить работу автоматизированной системы обработки данных.
Также в прокуратуре заявили, что прекращают пользование социальной сетью X и в дальнейшем будут информировать общественность через LinkedIn и Instagram. LinkedIn принадлежит компании Microsoft, а Instagram — компании Meta.
OpenAI подала жалобу в суд, утверждая, что xAI систематически удаляла внутренние коммуникации, используя мессенджеры с исчезающими сообщениями. Это усложняет антимонопольный иск, поданный компаниями Маска против OpenAI и Apple.