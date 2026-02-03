Во Франции пришли с обысками в офис компании X, Маска вызвали на допрос

Французская полиция во вторник провела обыск в офисах социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, а прокуратура обязала технологического миллиардера явиться для дачи объяснений в апреле в рамках расширенного расследования, сообщила прокуратура Парижа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обыск связан с годичным расследованием относительно вероятных злоупотреблений алгоритмами и мошеннического изъятия данных со стороны X или ее руководителей.

Впрочем, в заявлении прокуратура Парижа отметила, что расширяет расследование после жалоб на работу искусственного интеллекта-чатбота Grok, который функционирует на платформе X.

Теперь следствие также будет изучать вероятное соучастие в хранении и распространении изображений детского порнографического характера, а также нарушение права на изображение лица путем создания сексуально откровенных дипфейков, среди других возможных преступлений.

Маска и бывшую генеральную директорку X Линду Яккарино вызвали на слушания 20 апреля. Других сотрудников X также вызвали в качестве свидетелей.

Оперативных комментариев от X не поступало. В июле Маск опроверг первоначальные обвинения и заявил, что французские прокуроры начали "политически мотивированное уголовное расследование".

На этом этапе проведение расследования является частью конструктивного подхода с целью в конечном итоге обеспечить соблюдение платформой X французского законодательства, поскольку она осуществляет деятельность на национальной территории - говорится в заявлении прокуратуры.

Расследование проводит подразделение прокуратуры по киберпреступлениям совместно с киберподразделением французской полиции и Европолом.

Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу

Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование после обращения законодателя, который заявил, что предвзятые алгоритмы X могли исказить работу автоматизированной системы обработки данных.

Также в прокуратуре заявили, что прекращают пользование социальной сетью X и в дальнейшем будут информировать общественность через LinkedIn и Instagram. LinkedIn принадлежит компании Microsoft, а Instagram — компании Meta.

Напомним

OpenAI подала жалобу в суд, утверждая, что xAI систематически удаляла внутренние коммуникации, используя мессенджеры с исчезающими сообщениями. Это усложняет антимонопольный иск, поданный компаниями Маска против OpenAI и Apple.