09:22 • 11627 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 21464 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 22399 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 23569 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 26012 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 32441 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 41552 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28308 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 55074 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 24503 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Графики отключений электроэнергии
Во Франции пришли с обысками в офис компании X, Маска вызвали на допрос

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Французская полиция провела обыск в офисах X, а Илона Маска вызвали на допрос 20 апреля. Расследование касается злоупотреблений алгоритмами, мошеннического извлечения данных и возможного соучастия в распространении детской порнографии.

Во Франции пришли с обысками в офис компании X, Маска вызвали на допрос

Французская полиция во вторник провела обыск в офисах социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, а прокуратура обязала технологического миллиардера явиться для дачи объяснений в апреле в рамках расширенного расследования, сообщила прокуратура Парижа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обыск связан с годичным расследованием относительно вероятных злоупотреблений алгоритмами и мошеннического изъятия данных со стороны X или ее руководителей.

Впрочем, в заявлении прокуратура Парижа отметила, что расширяет расследование после жалоб на работу искусственного интеллекта-чатбота Grok, который функционирует на платформе X.

Теперь следствие также будет изучать вероятное соучастие в хранении и распространении изображений детского порнографического характера, а также нарушение права на изображение лица путем создания сексуально откровенных дипфейков, среди других возможных преступлений.

Маска и бывшую генеральную директорку X Линду Яккарино вызвали на слушания 20 апреля. Других сотрудников X также вызвали в качестве свидетелей.

Оперативных комментариев от X не поступало. В июле Маск опроверг первоначальные обвинения и заявил, что французские прокуроры начали "политически мотивированное уголовное расследование".

На этом этапе проведение расследования является частью конструктивного подхода с целью в конечном итоге обеспечить соблюдение платформой X французского законодательства, поскольку она осуществляет деятельность на национальной территории

- говорится в заявлении прокуратуры.

Расследование проводит подразделение прокуратуры по киберпреступлениям совместно с киберподразделением французской полиции и Европолом.

Илон Маск объединяет SpaceX и xAI в преддверии масштабного выхода на биржу03.02.26, 00:56 • 3168 просмотров

Прокуратура Парижа сообщила, что начала расследование после обращения законодателя, который заявил, что предвзятые алгоритмы X могли исказить работу автоматизированной системы обработки данных.

Также в прокуратуре заявили, что прекращают пользование социальной сетью X и в дальнейшем будут информировать общественность через LinkedIn и Instagram. LinkedIn принадлежит компании Microsoft, а Instagram — компании Meta.

Напомним

OpenAI подала жалобу в суд, утверждая, что xAI систематически удаляла внутренние коммуникации, используя мессенджеры с исчезающими сообщениями. Это усложняет антимонопольный иск, поданный компаниями Маска против OpenAI и Apple.

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Обыск
Социальная сеть
Европол
Reuters
Илон Маск
Париж
Франция
Майкрософт
Instagram