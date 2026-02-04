Илон Маск назвал премьер-министра Испании "тираном" за ограничения в соцсетях

Генеральный директор компаний Tesla и X Илон Маск резко раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса после его заявления о введении ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет. В своем посте в X Маск не сдерживал эмоций, назвав испанского лидера "тираном и предателем". Об этом пишет УНН.

Подробности

Правительство Испании планирует ввести запрет на использование соцсетей для подростков младше 16 лет, а также разрабатывает другие меры для регулирования цифрового контента и защиты несовершеннолетних.

Эти инициативы являются частью более широкой европейской тенденции по усилению контроля за платформами, которые могут негативно влиять на психическое здоровье и развитие молодежи. Однако Илон Маск расценил такой шаг как наступление на свободу слова и цифровые права.

Грязный Санчес — тиран и предатель испанского народа — написал Маск в социальной сети X, добавив к своему сообщению непристойное эмодзи.

Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет