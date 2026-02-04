Илон Маск назвал премьер-министра Испании "тираном" за ограничения в соцсетях
Киев • УНН
Маск негативно высказался об испанском премьер-министре, который планирует ограничить доступ подростков к социальным сетям.
Генеральный директор компаний Tesla и X Илон Маск резко раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса после его заявления о введении ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет. В своем посте в X Маск не сдерживал эмоций, назвав испанского лидера "тираном и предателем". Об этом пишет УНН.
Подробности
Правительство Испании планирует ввести запрет на использование соцсетей для подростков младше 16 лет, а также разрабатывает другие меры для регулирования цифрового контента и защиты несовершеннолетних.
Эти инициативы являются частью более широкой европейской тенденции по усилению контроля за платформами, которые могут негативно влиять на психическое здоровье и развитие молодежи. Однако Илон Маск расценил такой шаг как наступление на свободу слова и цифровые права.
Грязный Санчес — тиран и предатель испанского народа
Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 2434 просмотра