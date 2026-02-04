Илон Маск назвал премьер-министра Испании "тираном" за ограничения в соцсетях

$42.970.16
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 12001 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 14443 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 16261 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 17473 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13926 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22279 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30657 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17030 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24822 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзивы
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 23280 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 25354 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 64701 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 73847 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 56835 просмотра
Илон Маск назвал премьер-министра Испании "тираном" за ограничения в соцсетях

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Маск негативно высказался об испанском премьер-министре, который планирует ограничить доступ подростков к социальным сетям.

Илон Маск назвал премьер-министра Испании "тираном" за ограничения в соцсетях

Генеральный директор компаний Tesla и X Илон Маск резко раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса после его заявления о введении ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет. В своем посте в X Маск не сдерживал эмоций, назвав испанского лидера "тираном и предателем". Об этом пишет УНН.

Подробности

Правительство Испании планирует ввести запрет на использование соцсетей для подростков младше 16 лет, а также разрабатывает другие меры для регулирования цифрового контента и защиты несовершеннолетних.

Эти инициативы являются частью более широкой европейской тенденции по усилению контроля за платформами, которые могут негативно влиять на психическое здоровье и развитие молодежи. Однако Илон Маск расценил такой шаг как наступление на свободу слова и цифровые права.

Грязный Санчес — тиран и предатель испанского народа

— написал Маск в социальной сети X, добавив к своему сообщению непристойное эмодзи.

Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 2434 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Социальная сеть
Тесла, Инк.
Илон Маск
Испания