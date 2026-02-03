Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет

Во вторник Испания и Греция предложили запретить подросткам пользоваться социальными сетями, поскольку в Европе усиливается критическое отношение к технологиям, которые, по мнению некоторых экспертов, созданы так, чтобы вызывать зависимость и могут подвергать детей вредоносному контенту. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна хочет запретить социальные сети для детей до 16 лет. Греция близка к объявлению подобного запрета для детей до 15 лет, сообщил источник в высших кругах правительства.

Они присоединяются к таким странам, как Великобритания и Франция, которые рассматривают усиление регулирования социальных сетей, после того как Австралия в декабре стала первой страной, запретившей доступ к платформам детям младше 16 лет.

Правительства и регуляторы по всему миру оценивают влияние времени, которое дети проводят перед экранами, на их развитие и психическое здоровье.

Наши дети оказались в пространстве, которым они никогда не должны были управлять самостоятельно... Мы больше этого не примем. Мы защитим их от цифрового Дикого Запада - сказал Санчес на Саммите мировых правительств в Дубае.

Санчес заявил, что его правительство разработает закон, который сделает руководителей социальных сетей лично ответственными за распространение языка ненависти на их платформах.

Представители X, Google (часть Alphabet), TikTok, Snapchat и Meta пока не ответили на запросы о комментарии относительно предложенных мер Испании.

Австралийский запрет "оставляет существенные пробелы, которые могут подорвать его цели", в частности из-за ограничений в технологии проверки возраста и перехода пользователей на нерегулируемые мессенджеры, заявил Snapchat в понедельник.

Испания присоединяется к пяти другим европейским странам, которые Санчес назвал "Коалицией цифровых ответственных", чтобы координировать и внедрять регулирование, выходящее за пределы одного государства. Первое заседание этой группы запланировано на ближайшие дни.

Санчес сообщил, что прокуроры рассмотрят пути расследования возможных правонарушений со стороны Grok Илона Маска, а также TikTok и Instagram (Meta).

Предложенный запрет будет реализован как часть изменений в действующий законопроект о цифровой защите несовершеннолетних, который сейчас обсуждается в парламенте, сообщил представитель правительства.

Около 82% испанцев считают, что детям до 14 лет следует запретить пользование социальными сетями, свидетельствует опрос Ipsos в 30 странах, опубликованный в прошлом августе. Для сравнения, в 2024 году такое мнение поддерживали 73% опрошенных.

