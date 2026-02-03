Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет
Испания и Греция предлагают запретить подросткам пользоваться социальными сетями, следуя примеру Австралии. Это решение является частью усиления регулирования соцсетей в Европе.
Во вторник Испания и Греция предложили запретить подросткам пользоваться социальными сетями, поскольку в Европе усиливается критическое отношение к технологиям, которые, по мнению некоторых экспертов, созданы так, чтобы вызывать зависимость и могут подвергать детей вредоносному контенту. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна хочет запретить социальные сети для детей до 16 лет. Греция близка к объявлению подобного запрета для детей до 15 лет, сообщил источник в высших кругах правительства.
Они присоединяются к таким странам, как Великобритания и Франция, которые рассматривают усиление регулирования социальных сетей, после того как Австралия в декабре стала первой страной, запретившей доступ к платформам детям младше 16 лет.
Правительства и регуляторы по всему миру оценивают влияние времени, которое дети проводят перед экранами, на их развитие и психическое здоровье.
Наши дети оказались в пространстве, которым они никогда не должны были управлять самостоятельно... Мы больше этого не примем. Мы защитим их от цифрового Дикого Запада
Санчес заявил, что его правительство разработает закон, который сделает руководителей социальных сетей лично ответственными за распространение языка ненависти на их платформах.
Представители X, Google (часть Alphabet), TikTok, Snapchat и Meta пока не ответили на запросы о комментарии относительно предложенных мер Испании.
Австралийский запрет "оставляет существенные пробелы, которые могут подорвать его цели", в частности из-за ограничений в технологии проверки возраста и перехода пользователей на нерегулируемые мессенджеры, заявил Snapchat в понедельник.
Испания присоединяется к пяти другим европейским странам, которые Санчес назвал "Коалицией цифровых ответственных", чтобы координировать и внедрять регулирование, выходящее за пределы одного государства. Первое заседание этой группы запланировано на ближайшие дни.
Санчес сообщил, что прокуроры рассмотрят пути расследования возможных правонарушений со стороны Grok Илона Маска, а также TikTok и Instagram (Meta).
Предложенный запрет будет реализован как часть изменений в действующий законопроект о цифровой защите несовершеннолетних, который сейчас обсуждается в парламенте, сообщил представитель правительства.
Около 82% испанцев считают, что детям до 14 лет следует запретить пользование социальными сетями, свидетельствует опрос Ipsos в 30 странах, опубликованный в прошлом августе. Для сравнения, в 2024 году такое мнение поддерживали 73% опрошенных.
