Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років

У вівторок Іспанія та Греція запропонували заборонити користування соціальними мережами для підлітків, оскільки у Європі посилюється критичне ставлення до технологій, які, на думку деяких експертів, створені так, щоб викликати залежність і можуть піддавати дітей шкідливому контенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. Греція близька до оголошення подібної заборони для дітей до 15 років, повідомило джерело у вищих колах уряду.

Вони приєднуються до таких країн, як Велика Британія та Франція, які розглядають посилення регулювання соціальних мереж, після того як Австралія у грудні стала першою країною, що заборонила доступ до платформ дітям молодше 16 років.

Уряди та регулятори по всьому світу оцінюють вплив часу, який діти проводять перед екранами, на їхній розвиток та психічне здоров’я.

Наші діти опинилися у просторі, яким вони ніколи не мали б керувати самостійно... Ми більше цього не приймемо. Ми захистимо їх від цифрового Дикого Заходу - сказав Санчес на Саміті світових урядів у Дубаї.

Санчес заявив, що його уряд розробить закон, який зробить керівників соціальних мереж особисто відповідальними за поширення мови ненависті на їхніх платформах.

Представники X, Google (частина Alphabet), TikTok, Snapchat та Meta поки що не відповіли на запити щодо коментаря щодо запропонованих заходів Іспанії.

Австралійська заборона "залишає суттєві прогалини, які можуть підірвати її цілі", зокрема через обмеження у технології перевірки віку та перехід користувачів на нерегульовані месенджери, заявив Snapchat у понеділок.

Іспанія приєднується до п’яти інших європейських країн, які Санчес назвав "Коаліцією цифрово відповідальних", щоб координувати та впроваджувати регулювання, що виходить за межі однієї держави. Перше засідання цієї групи заплановане на найближчі дні.

Санчес повідомив, що прокурори розглянуть шляхи розслідування можливих правопорушень з боку Grok Ілона Маска, а також TikTok та Instagram (Meta).

Запропонована заборона буде реалізована як частина змін до чинного законопроєкту про цифровий захист неповнолітніх, що наразі обговорюється в парламенті, повідомив представник уряду.

Близько 82% іспанців вважають, що дітям до 14 років слід заборонити користування соціальними мережами, свідчить опитування Ipsos у 30 країнах, опубліковане минулого серпня. Для порівняння, у 2024 році таку думку підтримували 73% опитаних.

