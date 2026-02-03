$42.970.16
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 6940 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 10017 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 8160 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 17392 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 25149 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15729 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23680 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33873 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31651 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Іспанія та Греція пропонують заборонити підліткам користуватися соціальними мережами, наслідуючи приклад Австралії. Це рішення є частиною посилення регулювання соцмереж у Європі.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років

У вівторок Іспанія та Греція запропонували заборонити користування соціальними мережами для підлітків, оскільки у Європі посилюється критичне ставлення до технологій, які, на думку деяких експертів, створені так, щоб викликати залежність і можуть піддавати дітей шкідливому контенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. Греція близька до оголошення подібної заборони для дітей до 15 років, повідомило джерело у вищих колах уряду.

Вони приєднуються до таких країн, як Велика Британія та Франція, які розглядають посилення регулювання соціальних мереж, після того як Австралія у грудні стала першою країною, що заборонила доступ до платформ дітям молодше 16 років.

Уряди та регулятори по всьому світу оцінюють вплив часу, який діти проводять перед екранами, на їхній розвиток та психічне здоров’я.

Наші діти опинилися у просторі, яким вони ніколи не мали б керувати самостійно... Ми більше цього не приймемо. Ми захистимо їх від цифрового Дикого Заходу

- сказав Санчес на Саміті світових урядів у Дубаї.

Санчес заявив, що його уряд розробить закон, який зробить керівників соціальних мереж особисто відповідальними за поширення мови ненависті на їхніх платформах.

Представники X, Google (частина Alphabet), TikTok, Snapchat та Meta поки що не відповіли на запити щодо коментаря щодо запропонованих заходів Іспанії.

Австралійська заборона "залишає суттєві прогалини, які можуть підірвати її цілі", зокрема через обмеження у технології перевірки віку та перехід користувачів на нерегульовані месенджери, заявив Snapchat у понеділок.

Іспанія приєднується до п’яти інших європейських країн, які Санчес назвав "Коаліцією цифрово відповідальних", щоб координувати та впроваджувати регулювання, що виходить за межі однієї держави. Перше засідання цієї групи заплановане на найближчі дні.

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 3431 перегляд

Санчес повідомив, що прокурори розглянуть шляхи розслідування можливих правопорушень з боку Grok Ілона Маска, а також TikTok та Instagram (Meta).

Запропонована заборона буде реалізована як частина змін до чинного законопроєкту про цифровий захист неповнолітніх, що наразі обговорюється в парламенті, повідомив представник уряду.

Близько 82% іспанців вважають, що дітям до 14 років слід заборонити користування соціальними мережами, свідчить опитування Ipsos у 30 країнах, опубліковане минулого серпня. Для порівняння, у 2024 році таку думку підтримували 73% опитаних.

Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей12.01.26, 02:59 • 4107 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
