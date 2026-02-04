Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Іспанії "тираном" за обмеження в соцмережах

Генеральний директор компаній Tesla та X Ілон Маск різко розкритикував прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса після його заяви про введення обмежень на доступ до соціальних мереж для дітей віком до 16 років. У своєму пості в X Маск не стримував емоцій, назвавши іспанського лідера "тираном і зрадником". Про це пише УНН.

Деталі

Уряд Іспанії планує ввести заборону на використання соцмереж для підлітків молодших 16 років, а також розробляє інші заходи для регулювання цифрового контенту та захисту неповнолітніх.

Ці ініціативи є частиною ширшої європейської тенденції щодо посилення контролю за платформами, які можуть негативно впливати на психічне здоров'я та розвиток молоді. Однак Ілон Маск розцінив такий крок як наступ на свободу слова та цифрові права.

Брудний Санчес - тиран і зрадник іспанського народу - написав Маск у соціальній мережі X, додавши до свого повідомлення непристойне емодзі.

