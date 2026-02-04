$42.970.16
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 12090 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 14505 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 16314 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 17524 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 13941 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 22305 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 30697 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17034 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22 • 24825 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Іспанії "тираном" за обмеження в соцмережах

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Маск негативно висловився про іспанського прем'єр-міністра, який планує обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.

Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Іспанії "тираном" за обмеження в соцмережах

Генеральний директор компаній Tesla та X Ілон Маск різко розкритикував прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса після його заяви про введення обмежень на доступ до соціальних мереж для дітей віком до 16 років. У своєму пості в X Маск не стримував емоцій, назвавши іспанського лідера "тираном і зрадником". Про це пише УНН.

Деталі

Уряд Іспанії планує ввести заборону на використання соцмереж для підлітків молодших 16 років, а також розробляє інші заходи для регулювання цифрового контенту та захисту неповнолітніх.

Ці ініціативи є частиною ширшої європейської тенденції щодо посилення контролю за платформами, які можуть негативно впливати на психічне здоров'я та розвиток молоді. Однак Ілон Маск розцінив такий крок як наступ на свободу слова та цифрові права.

Брудний Санчес - тиран і зрадник іспанського народу

- написав Маск у соціальній мережі X, додавши до свого повідомлення непристойне емодзі.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років03.02.26, 20:59 • 2452 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Tesla Inc
Ілон Маск
Іспанія