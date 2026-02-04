Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 800 млрд доларів після угоди SpaceX та xAI - Forbes

Американський підприємець Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив позначку у 800 мільярдів доларів після придбання компанією SpaceX його компанії у сфері штучного інтелекту та цифрових технологій xAI. Про це пише Forbes, передає УНН.

За оцінками видання, угода оцінила об’єднану компанію у 1,25 трильйона доларів та збільшила особисті статки Маска на 84 мільярди доларів – до рекордних 852 мільярдів.

xAI – це компанія Маска, створена для розробки систем штучного інтелекту та технологій аналізу великих масивів даних. Вона займається створенням власних моделей ШІ, які використовуються у цифрових сервісах, зокрема у соцмережі X, а також у дослідницьких і комерційних проєктах, пов’язаних з автоматизацією, пошуком інформації та машинним навчанням.

До злиття Маск володів приблизно 42% SpaceX, яка наприкінці минулого року оцінювалася у 800 мільярдів доларів, а також близько 49% xAI, вартість якої цього місяця сягнула 250 мільярдів доларів. Після об’єднання Forbes оцінює частку Маска у новій компанії у 43%, що еквівалентно приблизно 542 мільярдам доларів.

Таким чином SpaceX стала його найціннішим активом. Крім цього, Маск володіє близько 12% акцій Tesla вартістю 178 мільярдів доларів, а також опціонами ще на 124 мільярди доларів.

Окремо зазначається, що він потенційно може отримати до 1 трильйона доларів у вигляді додаткових акцій Tesla за умови досягнення компанією ключових фінансових показників у майбутньому.

Forbes також нагадує, що це вже друге масштабне об’єднання бізнесів Маска менш ніж за рік. У березні минулого року він злив xAI із соцмережею X, що раніше мала назву Twitter.

За останні чотири місяці Маск послідовно подолав одразу кілька рекордних фінансових рубежів — 500, 600, 700 та 800 мільярдів доларів статків.

Наразі він випереджає другу найбагатшу людину світу Ларрі Пейджа більш ніж на 570 мільярдів доларів.

