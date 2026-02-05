"У космосі завжди сонячно": Маск обіцяє перенести центри обробки даних на орбіту для економії електроенергії
Київ • УНН
Ілон Маск анонсував створення масштабних дата-центрів на сонячній енергії в космосі, вивівши мільйон супутників для ШІ. Це дозволить уникнути перевантаження енергомереж та зменшити витрати на електроенергію.
Ілон Маск цього тижня оголосив про чергову амбітну ініціативу – створення масштабних центрів обробки даних на сонячній енергії безпосередньо в космосі. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Мільярдер планує вивести на орбіту до мільйона супутників для розширення можливостей штучного інтелекту (ШІ) та чат-ботів. За задумом Маска, це дозволить уникнути перевантаження енергомереж та зменшити витрати на електроенергію, оскільки "у космосі завжди сонячно!".
Об'єднання активів та IPO
Для фінансування цього грандіозного проєкту Маск оголосив про об'єднання своєї космічної компанії SpaceX з бізнесом штучного інтелекту. Надалі планується первинне публічне розміщення акцій (IPO) цієї новоствореної об'єднаної компанії, що має залучити значні інвестиції.
Космічний ШІ – це, очевидно, єдиний спосіб масштабування
Технічні та екологічні перешкоди
Проте, попри ентузіазм Маска, науковці та галузеві експерти висловлюють серйозні сумніви щодо реалізації проєкту. Професор комп'ютерної та електротехнічної інженерії Північно-Східного університету Хосеп Жорнет вказує на головну проблему – відведення тепла.
Хоча космос холодний, вакуум не дозволяє ефективно охолоджувати об'єкти, що генерують величезну кількість тепла, як це роблять дата-центри.
Неохолоджуваний комп'ютерний чіп у космосі перегріється та розплавиться набагато швидше, ніж на Землі
На Землі для охолодження дата-центрів використовуються значні обсяги води та повітря, а в космосі відсутність конвекції створює унікальні виклики для систем охолодження. Крім того, виведення мільйона супутників на орбіту несе значні екологічні ризики, пов'язані зі зростанням космічного сміття та потенційними зіткненнями.
