"У космосі завжди сонячно": Маск обіцяє перенести центри обробки даних на орбіту для економії електроенергії

$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 5150 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 11953 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 11393 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 12088 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 14193 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15437 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13452 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13051 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19540 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26363 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.8м/с
88%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 7604 перегляди
Трамп провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю. Говорили й про війну в Україні4 лютого, 16:39 • 4298 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 9078 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 4140 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ21:02 • 5842 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 33866 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 64402 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 64974 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 104086 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 111650 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Абу-Дабі
Київська область
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 2668 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 2718 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 4200 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 9148 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 7664 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Серіали

"У космосі завжди сонячно": Маск обіцяє перенести центри обробки даних на орбіту для економії електроенергії

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Ілон Маск анонсував створення масштабних дата-центрів на сонячній енергії в космосі, вивівши мільйон супутників для ШІ. Це дозволить уникнути перевантаження енергомереж та зменшити витрати на електроенергію.

"У космосі завжди сонячно": Маск обіцяє перенести центри обробки даних на орбіту для економії електроенергії

Ілон Маск цього тижня оголосив про чергову амбітну ініціативу – створення масштабних центрів обробки даних на сонячній енергії безпосередньо в космосі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мільярдер планує вивести на орбіту до мільйона супутників для розширення можливостей штучного інтелекту (ШІ) та чат-ботів. За задумом Маска, це дозволить уникнути перевантаження енергомереж та зменшити витрати на електроенергію, оскільки "у космосі завжди сонячно!".

Об'єднання активів та IPO

Для фінансування цього грандіозного проєкту Маск оголосив про об'єднання своєї космічної компанії SpaceX з бізнесом штучного інтелекту. Надалі планується первинне публічне розміщення акцій (IPO) цієї новоствореної об'єднаної компанії, що має залучити значні інвестиції.

OpenAI звинувачує xAI Ілона Маска у навмисному знищенні доказів у судовому процесі03.02.26, 05:29 • 4426 переглядiв

Космічний ШІ – це, очевидно, єдиний спосіб масштабування

– написав Маск на сайті SpaceX.

Технічні та екологічні перешкоди

Проте, попри ентузіазм Маска, науковці та галузеві експерти висловлюють серйозні сумніви щодо реалізації проєкту. Професор комп'ютерної та електротехнічної інженерії Північно-Східного університету Хосеп Жорнет вказує на головну проблему – відведення тепла.

Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 800 млрд доларів після угоди SpaceX та xAI - Forbes04.02.26, 14:46 • 2396 переглядiв

Хоча космос холодний, вакуум не дозволяє ефективно охолоджувати об'єкти, що генерують величезну кількість тепла, як це роблять дата-центри.

Неохолоджуваний комп'ютерний чіп у космосі перегріється та розплавиться набагато швидше, ніж на Землі

– пояснив Жорнет.

На Землі для охолодження дата-центрів використовуються значні обсяги води та повітря, а в космосі відсутність конвекції створює унікальні виклики для систем охолодження. Крім того, виведення мільйона супутників на орбіту несе значні екологічні ризики, пов'язані зі зростанням космічного сміття та потенційними зіткненнями.

Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI напередодні масштабного виходу на біржу03.02.26, 00:56 • 3528 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Ассошіейтед Прес
SpaceX
Ілон Маск