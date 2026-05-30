Авиакомпании предупредили о хаосе из-за возможных ограничений международных рейсов в США

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 14:16 • 40978 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 53854 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 40302 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 42700 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 58908 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 66688 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 67838 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90083 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 70920 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49940 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
90%
745мм
Популярные новости
В Полтавской области из-за атаки дронов пострадали два человека, повреждены дома29 мая, 21:08 • 12957 просмотра
Голодовка мигрантов в центре ICE в Ньюарке продолжается, у стен учреждения не утихают протестыPhoto29 мая, 22:58 • 3326 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 13925 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистемPhoto04:07 • 12145 просмотра
Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News04:31 • 6510 просмотра
публикации
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 13964 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 26261 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 29125 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 30988 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 40978 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Джон Ф. Кеннеди
Ишак Дар
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Вашингтон
Крым
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 25862 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 42499 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 48125 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 58063 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 109236 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Беспилотный летательный аппарат

Авиакомпании предупредили о хаосе из-за возможных ограничений международных рейсов в США

Киев • УНН

 • 2352 просмотра

США могут ограничить международные рейсы в крупных аэропортах из-за конфликта по поводу миграции. Авиакомпании предупреждают о хаосе в логистических цепочках.

Авиакомпании предупредили о хаосе из-за возможных ограничений международных рейсов в США
Фото: Reuters

Ведущие авиакомпании, туристические и бизнес-ассоциации США предостерегли от серьезных последствий в случае ограничения международного авиасообщения через крупные американские аэропорты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Причиной обеспокоенности стали заявления министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина о возможной приостановке оформления международных пассажиров и грузов в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. По его словам, аналогичные меры могут коснуться еще более десятка аэропортов в так называемых "городах-убежищах", в частности в Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле.

Остановка таможенных операций в крупных аэропортах США грозит вызвать ненужный хаос во всей системе воздушного транспорта страны

– говорится в совместном заявлении Торговой палаты США, Airlines for America, Национальной федерации розничной торговли и других организаций.

Опасаются удара по перевозкам и туризму

Представители отрасли подчеркнули, что международные авиамаршруты тесно связаны между собой, поэтому любые ограничения быстро повлияют на пассажирские перевозки, грузовые поставки и логистические цепочки по всей стране.

Операционные изменения в небольшом количестве шлюзовых аэропортов быстро распространятся по всей стране, негативно влияя на путешественников, грузовые перевозки, цепочки поставок и общины

– заявили они.

В то же время трое руководителей авиакомпаний сообщили Reuters, что на данный момент не ожидают немедленного введения таких ограничений. Маллин объясняет возможные действия конфликтом с местными властями Нью-Джерси из-за недостаточной, по его мнению, поддержки федеральных иммиграционных служб.

россия планирует почти полностью закрыть небо над москвой для гражданской авиации26.05.26, 07:10 • 4723 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Выборы в США
Министерство внутренней безопасности США
Нью-Джерси
Торговая палата Соединенных Штатов Америки
Reuters
Сан-Франциско
Соединённые Штаты
Чикаго
Лос-Анджелес