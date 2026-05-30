Авиакомпании предупредили о хаосе из-за возможных ограничений международных рейсов в США
Киев • УНН
США могут ограничить международные рейсы в крупных аэропортах из-за конфликта по поводу миграции. Авиакомпании предупреждают о хаосе в логистических цепочках.
Ведущие авиакомпании, туристические и бизнес-ассоциации США предостерегли от серьезных последствий в случае ограничения международного авиасообщения через крупные американские аэропорты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Причиной обеспокоенности стали заявления министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина о возможной приостановке оформления международных пассажиров и грузов в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. По его словам, аналогичные меры могут коснуться еще более десятка аэропортов в так называемых "городах-убежищах", в частности в Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле.
Остановка таможенных операций в крупных аэропортах США грозит вызвать ненужный хаос во всей системе воздушного транспорта страны
Опасаются удара по перевозкам и туризму
Представители отрасли подчеркнули, что международные авиамаршруты тесно связаны между собой, поэтому любые ограничения быстро повлияют на пассажирские перевозки, грузовые поставки и логистические цепочки по всей стране.
Операционные изменения в небольшом количестве шлюзовых аэропортов быстро распространятся по всей стране, негативно влияя на путешественников, грузовые перевозки, цепочки поставок и общины
В то же время трое руководителей авиакомпаний сообщили Reuters, что на данный момент не ожидают немедленного введения таких ограничений. Маллин объясняет возможные действия конфликтом с местными властями Нью-Джерси из-за недостаточной, по его мнению, поддержки федеральных иммиграционных служб.
