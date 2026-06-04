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The New York Times

Microsoft представила новую эру устройств с искусственным интеллектом и автономных AI-агентов

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Microsoft презентовала компьютеры Surface с чипами Nvidia и устройства Project Solara. Новые гаджеты используют AI-агентов вместо обычных программ.

Microsoft представила новую эру устройств с искусственным интеллектом и автономных AI-агентов

Microsoft оголосила про низку нових рішень у сфері штучного інтелекту під час щорічної конференції розробників Build у Сан-Франциско. Компанія представила автономних AI-агентів, нові пристрої та комп’ютери на базі чипів Nvidia, прагнучи перебудувати майбутнє обчислень навколо штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Детали

В Microsoft заявили, что хотят отойти от традиционной модели использования программ и перейти к системе, где агенты искусственного интеллекта будут самостоятельно выполнять сложные задачи для пользователей. Для этого компания развивает собственную экосистему AI-решений, пытаясь усилить позиции на фоне конкуренции с OpenAI и Anthropic.

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В ходе мероприятия Microsoft показала новый компьютер Surface RTX Spark Dev Box, оснащенный графическим процессором Nvidia. Генеральный директор компании Сатья Наделла назвал устройство "машиной мечты" и отметил, что сам стоит в очереди на его приобретение.

Также был представлен Project Solara — серия прототипов компактных устройств на базе чипов Qualcomm и MediaTek. Они будут иметь экраны и микрофоны, но будут работать без традиционных операционных систем и приложений. Вместо этого устройства будут использовать AI-агентов, которые через облачные сервисы будут выполнять специализированные задачи, в частности документирование медицинских консультаций или автоматизацию рабочих процессов.

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Степан Гафтко

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