Microsoft заявила о планах создать коммерческие квантовые компьютеры к 2029 году
Киев • УНН
Компания Microsoft представила чип Majorana 2 на базе свинца для квантовых компьютеров. Коммерческий запуск систем запланирован на 2029 год.
Microsoft представила новый квантовый чип Majorana 2, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, и заявила, что рассчитывает получить коммерчески полезные квантовые компьютеры к 2029 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В компании отметили, что новый чип стал продолжением разработки Majorana, представленной в прошлом году. По словам вице-президента Microsoft Джейсона Зандера, искусственный интеллект помог ускорить исследования в области материаловедения и улучшить отдельные характеристики чипа примерно в 1000 раз.
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Главным отличием новой разработки стал набор материалов. В отличие от конкурентов, использующих сверхпроводящие алюминиевые провода, Microsoft решила применить свинец.
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Конкуренция и критика
Объявленный срок выводит Microsoft на один уровень с IBM, которая также планирует запустить коммерческие квантовые системы к 2029 году. В сфере квантовых технологий компании конкурируют с Google, Amazon и рядом китайских разработчиков, работающих над системами для решения сложных задач в медицине, химии и кибербезопасности.
В то же время подход Microsoft остается предметом дискуссий в научной среде. Компания основывает свои разработки на квазичастицах майоранах, существование которых она ранее заявила, что подтвердила экспериментально. Часть физиков критикует эти утверждения, считая, что Microsoft до сих пор не обнародовала достаточно данных для их окончательного подтверждения.
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