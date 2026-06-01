Nvidia анонсировала RTX Spark как "самый эффективный чип для ПК"

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Nvidia анонсировала RTX Spark — свой первый полноценный чип для ПК на базе Arm. Новинка получила 20 ядер ЦП и до 128 ГБ унифицированной памяти.

Nvidia этой осенью официально станет производителем чипов для домашних ПК, как Intel, AMD, Apple и Qualcomm, разместив полноценный вычислительный чип – не только графический – в самом сердце ноутбуков и мини-ПК, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

После многих месяцев утечек компания анонсировала RTX Spark, первый чип в семействе, который, по утверждению компании, сможет сравниться или превзойти самые мощные тонкие и легкие компьютеры на базе Windows.

"Это самый эффективный чип для ПК из когда-либо созданных", - отметил старший директор по управлению продуктами Nvidia Марк Эверманн, не приводя никакой статистики или диаграммы в подтверждение своих слов.

По сути, RTX Spark - это тот же чип GB10, что и в DGX Spark, крошечном "персональном суперкомпьютере с искусственным интеллектом", выпущенном Nvidia в прошлом году, только теперь это семейство чипов, а не один. Флагманская версия, судя по всему, идентична по характеристикам: 20 ядер ЦП, 6144 ядра ГП и 128 ГБ памяти LPDDR5X.

Но Nvidia заявляет, что позже появятся и более простые версии, ориентированные на более низкие цены, с объемом оперативной памяти всего 16 ГБ.

Как и чипы Apple и Qualcomm, этот чип Nvidia основан на архитектуре Arm, а это означает, что устаревшее программное обеспечение Windows, созданное для процессоров Intel и AMD x86, должно работать через слой эмуляции. Это может означать снижение производительности. Но Microsoft потратила годы на подготовку Windows и своего эмулятора Prism для чипов Qualcomm, а теперь и Nvidia, и Nvidia утверждает, что ее собственные графические и ИИ-технологии продвинут эту идею дальше, чем когда-либо прежде.

Nvidia утверждает, что благодаря мощности RTX Spark вы можете рендерить 3D-сцену размером 90 ГБ, редактировать видео в разрешении 12K или играть в графически требовательную игру "Indiana Jones and the Great Circle" с плавной частотой 100 кадров в секунду при разрешении 1440p без внешнего источника питания.

Nvidia заявляет, что ноутбуки с RTX Spark должны обладать этими функциями.

А благодаря унифицированной памяти объемом до 128 ГБ, аналогичной той, что используется в процессорах AMD Strix Halo предыдущего поколения, ноутбук или настольный компьютер с RTX Spark также может размещать ИИ-агентов со 120 миллиардами параметров, что, судя по всему, очень радует Microsoft в контексте Windows. На конференции Microsoft Build на этой неделе компания продемонстрирует "новые примитивы безопасности и изоляции Windows", которые наряду со средой выполнения Nvidia OpenShell "позволяют персональным агентам работать безопасно и под полным контролем пользователя".

Nvidia утверждает, что это создает "новую парадигму персональных вычислений, где ИИ - это пользовательский опыт", и "пользователям больше не нужно осваивать сложные интерфейсы приложений", потому что вы просто будете общаться со своим ПК вместо того, чтобы использовать мышь и клавиатуру.

Nvidia предположила, например, что киберспортивный стример мог бы настроить свой ПК на автоматическое выключение света, отключение микрофона и смену режима трансляции, когда он захочет отлучиться и поужинать. Дизайнер мог бы использовать Adobe для автоматического преобразования эскиза в полноценное изображение, рендеринга 3D-модели, а затем создания видео с ИИ, просто попросив об этом. Разработчик программного обеспечения мог бы автоматически отслеживать свой проект на GitHub и автономно исправлять ошибки контроля качества, при этом ИИ-агент брал бы на себя управление клавиатурой и курсором мыши ноутбука для выполнения "повторяющихся и нудных" задач.

Nvidia утверждает, что благодаря локальным возможностям ИИ RTX Spark ваши данные остаются конфиденциальными, и вам не придется тратить токены на выполнение действий ИИ", - говорится в публикации.

Как отмечается, практически все крупные производители ноутбуков уже подтвердили выпуск восьми конкретных моделей этой осенью: Asus ProArt P14 и P16, Dell XPS 16, HP OmniBook X14 и Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N, Microsoft Surface Laptop Ultra и MSI Prestige N16 Flip AI.

Одна из них - от Microsoft, которая устанавливает Nvidia RTX Spark в новый ноутбук, который, по словам главы Surface Эндрю Хилла, является "самым мощным устройством, которое мы когда-либо создавали". Он называется Surface Laptop Ultra.

Как указывает издание, очевидно, это только начало. Эверманн говорит, что партнеры Nvidia уже работают над более чем 30 ноутбуками и более чем 10 настольными компьютерами, причем Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI и Lenovo участвуют в разработке последних. 

И несмотря на "противоречивые усилия" Microsoft и Nvidia, многие разработчики Windows также поддерживают Arm.

Компания отмечает, что "Blender, DaVinci Resolve, Maxon Cinema4D, Maxon Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase, Bitwig Studio, Affinity by Canva и другие – все они сегодня работают на Arm, как и аудио, видео, MIDI и периферийные устройства управления, которые им нужны".

Adobe также поддерживает эту платформу, предлагая специальные оптимизации для Premiere и Photoshop, которые используют преимущества нового чипа Nvidia.

Даже игры с античитерскими системами, которые раньше игнорировали Linux и Steam Deck, теперь поддерживают Windows на Arm. Microsoft сообщает, что Riot Games выпускает League of Legends и Valorant для Windows на Arm. Krafton выпускает PUBG, а Nvidia заявляет о сотрудничестве с разработчиками, использующими Easy Anti-Cheat, BattlEye и Denuvo. Fortnite от Epic Games уже вышла на Windows на Arm в ноябре прошлого года после анонса в марте.

Эверманн говорит, что "все лучшие игры будут работать на RTX Spark и обеспечат отличный игровой опыт".

Впрочем, пишет издание, остается много открытых вопросов. Ни Nvidia, ни Microsoft не дали четкого представления о стоимости этих компьютеров, за исключением того, что первая партия этой осенью "ориентирована на более премиальный ценовой сегмент рынка".

