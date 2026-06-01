AMD анонсировала два ориентированных на геймеров чипа менее чем за $350
Киев • УНН
AMD анонсировала Ryzen 7 7700X3D за 329 долларов и возвращает в продажу 5800X3D. Процессоры с технологией 3D V-Cache появятся на рынке в июне и июле.
AMD представила Ryzen 7 7700X3D за 329 долларов, а также возвращает 5800X3D за 349 долларов, сообщает Engadget, пишет УНН.
Детали
На фоне того, как дефицит оперативной памяти превращает сборку ПК из дорогого хобби в недоступную роскошь, эта пара новых процессоров AMD станет приятным сюрпризом для многих, пишет издание. На Computex 2026 компания анонсировала два ориентированных на геймеров чипа с 3D V-Cache — каждый по цене ниже 350 долларов.
Первый — Ryzen 7 7700X3D, чип с 3D V-Cache для платформы AM5. Компания пообещала поддерживать AM5 до 2029 года. Процессор с TDP 120 Вт, 8 ядер/16 потоков, имеет 104 МБ кэш-памяти и максимальную boost-частоту 4,5 ГГц. Это должен быть надежный способ получить производительность в играх X3D без больших затрат, отмечает издание.
Новый Ryzen 7 7700X3D поступит в продажу 16 июля по цене 329 долларов, указывает издание.
AMD также подготовила приятный сюрприз для тех, кто все еще использует сборки на базе AM4: Ryzen 7 5800X3D, изначально снятый с производства в 2024 году, возвращается. Компания позиционирует перезапуск как юбилейный выпуск, посвященный десятилетнему существованию платформы AM4.
5800X3D был первым потребительским процессором AMD с 3D V-Cache. Чип с 8 ядрами и 16 потоками имеет 100 МБ кэш-памяти, boost-частоту 4,5 ГГц и TDP 105 Вт.
Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition поступит в продажу 25 июня по цене 349 долларов, пишет издание.
