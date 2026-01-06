$42.420.13
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 12573 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 35846 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 65468 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 39076 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 41520 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 43447 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 106698 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71148 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96478 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100336 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 19002 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти

5 января, 14:05 • 65468 просмотра
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 65468 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 43053 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto

5 января, 09:07 • 106698 просмотра
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 106698 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 163709 просмотра
УНН Lite
AMD представила новые процессоры для ПК с ИИ для общего использования и игр

Киев • УНН

 • 248 просмотра

AMD анонсировала новые процессоры Ryzen AI 400 Series и Ryzen 7 9850X3D на CES 2026, расширяя линейку ПК с искусственным интеллектом. Новые чипы обеспечивают улучшенную многозадачность и скорость создания контента, а также обновленную технологию трассировки лучей Redstone.

AMD представила новые процессоры для ПК с ИИ для общего использования и игр
AMD

Компания AMD представила новые процессоры для ПК с искусственным интеллектом для общего использования и игр на CES 2026, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Подробности

Председатель совета директоров и генеральный директор AMD Лиза Су начала свою презентацию на CES 2026 с заявления о том, что могут дать вычислительные мощности: ИИ для всех.

В рамках этого обещания AMD анонсировала новую линейку процессоров с поддержкой ИИ, поскольку компания считает, что персональные компьютеры с ИИ – это будущее.

В понедельник на ежегодной конференции CES гигант в сфере полупроводников представил процессор AMD Ryzen AI 400 Series, свою последнюю версию чипов для ПК с поддержкой ИИ. Компания заявляет, что последняя версия процессоров серии Ryzen обеспечивает в 1,3 раза большую скорость многозадачности по сравнению с конкурентами и в 1,7 раза большую скорость создания контента.

Эти новые чипы имеют 12 ядер ЦП, отдельных процессорных блоков внутри ядра процессора, и 24 потока, независимых потока инструкций.

Это обновление процессора Ryzen AI 300 Series, анонсированного в 2024 году. AMD начала производство процессоров серии Ryzen в 2017 году.

Рахул Тику, старший вице-президент и генеральный директор подразделения клиентского бизнеса AMD, заявил на недавнем брифинге для прессы, что AMD расширила линейку платформ ПК с искусственным интеллектом до более чем 250. Это двукратный рост по сравнению с прошлым годом, добавил он.

"В ближайшие годы искусственный интеллект станет многослойной тканью, которая будет вплетена во все уровни вычислений на персональном уровне", - сказал Тику. - Наши ПК и устройства с искусственным интеллектом изменят то, как мы работаем, как мы играем, как мы творим и как мы общаемся друг с другом".

Компания AMD также анонсировала выпуск AMD Ryzen 7 9850X3D, новейшей версии своего игрового процессора.

"Независимо от того, кто вы и как используете технологии каждый день, искусственный интеллект меняет повседневные вычисления, - сказал Тику. - Вы взаимодействуете со своим ПК тысячи раз каждый день. ИИ способен понимать, изучать контекст, автоматизировать процессы, предоставлять глубокие рассуждения и персонализированную настройку для каждого пользователя".

ПК, оснащенные процессорами Ryzen AI 300 Series или AMD Ryzen 7 9850X3D, станут доступны в первом квартале 2026 года.

Компания также анонсировала новейшую версию своей технологии трассировки лучей Redstone, которая имитирует физическое поведение света, что позволяет улучшить графику в видеоиграх без снижения производительности или скорости.

Юлия Шрамко

Технологии
Техника
Тренд
Бренд