AMD представила новые процессоры для ПК с ИИ для общего использования и игр

AMD

Компания AMD представила новые процессоры для ПК с искусственным интеллектом для общего использования и игр на CES 2026, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Подробности

Председатель совета директоров и генеральный директор AMD Лиза Су начала свою презентацию на CES 2026 с заявления о том, что могут дать вычислительные мощности: ИИ для всех.

В рамках этого обещания AMD анонсировала новую линейку процессоров с поддержкой ИИ, поскольку компания считает, что персональные компьютеры с ИИ – это будущее.

В понедельник на ежегодной конференции CES гигант в сфере полупроводников представил процессор AMD Ryzen AI 400 Series, свою последнюю версию чипов для ПК с поддержкой ИИ. Компания заявляет, что последняя версия процессоров серии Ryzen обеспечивает в 1,3 раза большую скорость многозадачности по сравнению с конкурентами и в 1,7 раза большую скорость создания контента.

Эти новые чипы имеют 12 ядер ЦП, отдельных процессорных блоков внутри ядра процессора, и 24 потока, независимых потока инструкций.

Это обновление процессора Ryzen AI 300 Series, анонсированного в 2024 году. AMD начала производство процессоров серии Ryzen в 2017 году.

Рахул Тику, старший вице-президент и генеральный директор подразделения клиентского бизнеса AMD, заявил на недавнем брифинге для прессы, что AMD расширила линейку платформ ПК с искусственным интеллектом до более чем 250. Это двукратный рост по сравнению с прошлым годом, добавил он.

"В ближайшие годы искусственный интеллект станет многослойной тканью, которая будет вплетена во все уровни вычислений на персональном уровне", - сказал Тику. - Наши ПК и устройства с искусственным интеллектом изменят то, как мы работаем, как мы играем, как мы творим и как мы общаемся друг с другом".

Компания AMD также анонсировала выпуск AMD Ryzen 7 9850X3D, новейшей версии своего игрового процессора.

"Независимо от того, кто вы и как используете технологии каждый день, искусственный интеллект меняет повседневные вычисления, - сказал Тику. - Вы взаимодействуете со своим ПК тысячи раз каждый день. ИИ способен понимать, изучать контекст, автоматизировать процессы, предоставлять глубокие рассуждения и персонализированную настройку для каждого пользователя".

ПК, оснащенные процессорами Ryzen AI 300 Series или AMD Ryzen 7 9850X3D, станут доступны в первом квартале 2026 года.

Компания также анонсировала новейшую версию своей технологии трассировки лучей Redstone, которая имитирует физическое поведение света, что позволяет улучшить графику в видеоиграх без снижения производительности или скорости.

