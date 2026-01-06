AMD представила нові процесори для ПК з ШІ для загального використання та ігор

AMD

Компанія AMD представила нові процесори для ПК зі штучним інтелектом для загального використання та ігор на CES 2026, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Голова ради директорів та генеральний директор AMD Ліза Су розпочала свою презентацію на CES 2026 із заяви про те, що можуть дати обчислювальні потужності: ШІ для всіх.

У межах цієї обіцянки AMD анонсувала нову лінійку процесорів із підтримкою ШІ, оскільки компанія вважає, що персональні комп'ютери з ШІ – це майбутнє.

У понеділок на щорічній конференції CES гігант у сфері напівпровідників представив процесор AMD Ryzen AI 400 Series, свою останню версію чіпів для ПК із підтримкою ШІ. Компанія заявляє, що остання версія процесорів серії Ryzen забезпечує в 1,3 рази більшу швидкість багатозадачності в порівнянні з конкурентами і в 1,7 разу більшу швидкість створення контенту.

Ці нові чіпи мають 12 ядер ЦП, окремих процесорних блоків усередині ядра процесора, та 24 потоки, незалежних потоки інструкцій.

Це оновлення процесора Ryzen AI 300 Series, анонсованого у 2024 році. AMD розпочала виробництво процесорів серії Ryzen у 2017 році.

Рахул Тіку, старший віцепрезидент та генеральний директор підрозділу клієнтського бізнесу AMD, заявив на недавньому брифінгу для преси, що AMD розширила лінійку платформ ПК зі штучним інтелектом до більш ніж 250. Це є дворазове зростання порівняно з минулим роком, додав він.

"Найближчими роками штучний інтелект стане багатошаровою тканиною, яка буде вплетена в усі рівні обчислень на персональному рівні", - сказав Тіку. - Наші ПК і пристрої зі штучним інтелектом змінять те, як ми працюємо, як ми граємо, як ми творимо і як ми спілкуємося один з одним".

Компанія AMD також анонсувала випуск AMD Ryzen 7 9850X3D, найновішої версії свого ігрового процесора.

"Незалежно від того, хто ви і як використовуєте технології щодня, штучний інтелект змінює повсякденні обчислення, - сказав Тіку. - Ви взаємодієте зі своїм ПК тисячі разів щодня. ШІ здатний розуміти, вивчати контекст, автоматизувати процеси, надавати глибокі міркування та персоналізоване налаштування для кожного користувача".

ПК, оснащені процесорами Ryzen AI 300 Series або AMD Ryzen 7 9850X3D, стануть доступними у першому кварталі 2026 року.

Компанія також анонсувала найновішу версію своєї технології трасування променів Redstone, яка імітує фізичну поведінку світла, що дозволяє покращити графіку у відеоіграх без зниження продуктивності чи швидкості.

Ціни на відеокарти AMD зростуть на 20% у 2026 році: що є причиною