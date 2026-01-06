AMD представила нові процесори для ПК з ШІ для загального використання та ігор

$42.420.13
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 13935 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 39239 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 71147 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 41939 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 43859 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 44583 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 109866 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71409 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96798 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100669 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 6954 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 11063 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 7320 перегляди
Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі6 січня, 00:31 • 3252 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 8544 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 21535 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 71148 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 45631 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 109867 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 166097 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 13532 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 59203 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 53470 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 49776 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 57807 перегляди
AMD представила нові процесори для ПК з ШІ для загального використання та ігор

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

AMD анонсувала нові процесори Ryzen AI 400 Series та Ryzen 7 9850X3D на CES 2026, розширюючи лінійку ПК зі штучним інтелектом. Нові чіпи забезпечують покращену багатозадачність та швидкість створення контенту, а також оновлену технологію трасування променів Redstone.

AMD представила нові процесори для ПК з ШІ для загального використання та ігор
AMD

Компанія AMD представила нові процесори для ПК зі штучним інтелектом для загального використання та ігор на CES 2026, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Голова ради директорів та генеральний директор AMD Ліза Су розпочала свою презентацію на CES 2026 із заяви про те, що можуть дати обчислювальні потужності: ШІ для всіх.

У межах цієї обіцянки AMD анонсувала нову лінійку процесорів із підтримкою ШІ, оскільки компанія вважає, що персональні комп'ютери з ШІ – це майбутнє.

У понеділок на щорічній конференції CES гігант у сфері напівпровідників представив процесор AMD Ryzen AI 400 Series, свою останню версію чіпів для ПК із підтримкою ШІ. Компанія заявляє, що остання версія процесорів серії Ryzen забезпечує в 1,3 рази більшу швидкість багатозадачності в порівнянні з конкурентами і в 1,7 разу більшу швидкість створення контенту.

Ці нові чіпи мають 12 ядер ЦП, окремих процесорних блоків усередині ядра процесора, та 24 потоки, незалежних потоки інструкцій.

Це оновлення процесора Ryzen AI 300 Series, анонсованого у 2024 році. AMD розпочала виробництво процесорів серії Ryzen у 2017 році.

Рахул Тіку, старший віцепрезидент та генеральний директор підрозділу клієнтського бізнесу AMD, заявив на недавньому брифінгу для преси, що AMD розширила лінійку платформ ПК зі штучним інтелектом до більш ніж 250. Це є дворазове зростання порівняно з минулим роком, додав він.

"Найближчими роками штучний інтелект стане багатошаровою тканиною, яка буде вплетена в усі рівні обчислень на персональному рівні", - сказав Тіку. - Наші ПК і пристрої зі штучним інтелектом змінять те, як ми працюємо, як ми граємо, як ми творимо і як ми спілкуємося один з одним".

Компанія AMD також анонсувала випуск AMD Ryzen 7 9850X3D, найновішої версії свого ігрового процесора.

"Незалежно від того, хто ви і як використовуєте технології щодня, штучний інтелект змінює повсякденні обчислення, - сказав Тіку. - Ви взаємодієте зі своїм ПК тисячі разів щодня. ШІ здатний розуміти, вивчати контекст, автоматизувати процеси, надавати глибокі міркування та персоналізоване налаштування для кожного користувача".

ПК, оснащені процесорами Ryzen AI 300 Series або AMD Ryzen 7 9850X3D, стануть доступними у першому кварталі 2026 року.

Компанія також анонсувала найновішу версію своєї технології трасування променів Redstone, яка імітує фізичну поведінку світла, що дозволяє покращити графіку у відеоіграх без зниження продуктивності чи швидкості.

Ціни на відеокарти AMD зростуть на 20% у 2026 році: що є причиною18.11.25, 17:42 • 3959 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Тренд
Бренд