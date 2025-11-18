Ціни на відеокарти AMD зростуть на 20% у 2026 році: що є причиною
Київ • УНН
Очікується зростання цін на відеокарти AMD на 20% у 2026 році. Причиною називають різке подорожчання оперативної пам'яті, що впливає також на DRAM та NAND.
Ціни на відеокарти, зокрема AMD, злетять на 20% вже наступного, 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на videocardz.com.
Деталі
Головною причиною називається різке подорожчання оперативної пам'яті. Це стосується не лише відеокарт AMD, а й DRAM і NAND - ціна останніх злетіла більш ніж удвічі.
Також очікується підвищення цін на відеокарти виробництва Nvidia.
Також УНН повідомляв, що голова OpenAI Сем Альтман та його команда уклали багаторічні угоди з Nvidia, Oracle, AMD та Broadcom на 1,5 трлн доларів США.