OpenAI уклала багаторічні угоди з Nvidia та Oracle на $1,5 трлн без консультантів - FT
Київ • УНН
Глава OpenAI Сем Альтман та його команда уклали багаторічні угоди з Nvidia, Oracle, AMD та Broadcom на $1,5 трлн, не залучаючи зовнішніх консультантів. Це викликало критику через відсутність детальних фінансових умов та нетрадиційні структури угод.
Глава OpenAI Сем Альтман і його найближче оточення керівників уклали величезні угоди практично не залучаючи зовнішніх консультантів, незважаючи на "незвичайні структури", що пов'язують постачальників, інвесторів та клієнтів. Пише УНН із посиланням на Financial Times.
Деталі
Для узгодження величезних багаторічних домовленостей з Nvidia, Oracle, AMD та Broadcom на постачання чіпів та іншої обчислювальної інфраструктури, Керівник OpenAI Сем Альтман та його найближчі компаньйони залучили мінімум зовнішніх консультантів. Фахівців та юристів, які вважаються необхідними для розробки і супроводження планів у контексті великих інфраструктурних угод, не запрошували.
В нових угодах на суму 1,5 трлн доларів Сем Альтман спирався на кількох помічників, включаючи президента стартапу Грега Брокмана, фінансового директора Сару Фріар та Пітера Хошеле, якого нещодавно підвищили до нової посади.
OpenAI запускає веб-браузер Atlas на базі ChatGPT, кидаючи виклик Google Chrome21.10.25, 21:09 • 2996 переглядiв
Нетрадиційний процес спровокував те, що аналітики вже критикують угоди за відсутність детальних фінансових умов. Також у фокусі критики так звані циклічні структури, що пов'язують постачальників, інвесторів та клієнтів.
Як пише FT, незважаючи на те, що Уолл-стріт винагороджував OpenAI зростанням цін на акції після оголошення кожної угоди, зараз команда Альтмана зосередилася на технічних аспектах угод щодо чіпів. А ось фінансові деталі "будуть відомі пізніше"
Нагадаємо
У середині жовтня стало відомо, що OpenAI оголосила про купівлю стартапу Software Applications Inc., який розробляє інтерфейс на базі штучного інтелекту для macOS.
ChatGPT Atlas від OpenAI анонсує нові функції браузера23.10.25, 17:20 • 2133 перегляди