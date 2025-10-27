OpenAI заключила многолетние соглашения с Nvidia и Oracle на $1,5 трлн без консультантов - FT

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
08:41 • 11411 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 15187 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 18059 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 20631 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 20207 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56063 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53319 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45661 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47961 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29269 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
97%
740мм
Популярные новости
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 34378 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 26645 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 34788 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 6298 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 11360 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 68885 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 93245 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 112400 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 95520 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 115133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ирина Кормышкина
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Днепропетровская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 2388 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 38451 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 61128 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 67914 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 67525 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Фокс Ньюс
Тесла Модель Y

OpenAI заключила многолетние соглашения с Nvidia и Oracle на $1,5 трлн без консультантов - FT

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Глава OpenAI Сэм Альтман и его команда заключили многолетние соглашения с Nvidia, Oracle, AMD и Broadcom на $1,5 трлн, не привлекая внешних консультантов. Это вызвало критику из-за отсутствия детальных финансовых условий и нетрадиционных структур сделок.

OpenAI заключила многолетние соглашения с Nvidia и Oracle на $1,5 трлн без консультантов - FT

Глава OpenAI Сэм Альтман и его ближайшее окружение руководителей заключили огромные сделки практически не привлекая внешних консультантов, несмотря на «необычные структуры», связывающие поставщиков, инвесторов и клиентов. Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Для согласования огромных многолетних договоренностей с Nvidia, Oracle, AMD и Broadcom на поставку чипов и другой вычислительной инфраструктуры, Руководитель OpenAI Сэм Альтман и его ближайшие компаньоны привлекли минимум внешних консультантов. Специалистов и юристов, которые считаются необходимыми для разработки и сопровождения планов в контексте крупных инфраструктурных сделок, не приглашали.

В новых сделках на сумму 1,5 трлн долларов Сэм Альтман опирался на нескольких помощников, включая президента стартапа Грега Брокмана, финансового директора Сару Фриар и Питера Хошеле, которого недавно повысили до новой должности.

OpenAI запускает веб-браузер Atlas на базе ChatGPT, бросая вызов Google Chrome21.10.25, 21:09 • 2992 просмотра

Нетрадиционный процесс спровоцировал то, что аналитики уже критикуют сделки за отсутствие детальных финансовых условий. Также в фокусе критики так называемые циклические структуры, связывающие поставщиков, инвесторов и клиентов.

Как пишет FT, несмотря на то, что Уолл-стрит вознаграждал OpenAI ростом цен на акции после объявления каждой сделки, сейчас команда Альтмана сосредоточилась на технических аспектах сделок по чипам. А вот финансовые детали «будут известны позже»

Напомним

В середине октября стало известно, что OpenAI объявила о покупке стартапа Software Applications Inc., который разрабатывает интерфейс на базе искусственного интеллекта для macOS.

ChatGPT Atlas от OpenAI анонсирует новые функции браузера23.10.25, 17:20 • 2133 просмотра

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
Техника
Сэм Альтман
OpenAI
Financial Times