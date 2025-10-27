OpenAI заключила многолетние соглашения с Nvidia и Oracle на $1,5 трлн без консультантов - FT
Киев • УНН
Глава OpenAI Сэм Альтман и его команда заключили многолетние соглашения с Nvidia, Oracle, AMD и Broadcom на $1,5 трлн, не привлекая внешних консультантов. Это вызвало критику из-за отсутствия детальных финансовых условий и нетрадиционных структур сделок.
Глава OpenAI Сэм Альтман и его ближайшее окружение руководителей заключили огромные сделки практически не привлекая внешних консультантов, несмотря на «необычные структуры», связывающие поставщиков, инвесторов и клиентов. Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Для согласования огромных многолетних договоренностей с Nvidia, Oracle, AMD и Broadcom на поставку чипов и другой вычислительной инфраструктуры, Руководитель OpenAI Сэм Альтман и его ближайшие компаньоны привлекли минимум внешних консультантов. Специалистов и юристов, которые считаются необходимыми для разработки и сопровождения планов в контексте крупных инфраструктурных сделок, не приглашали.
В новых сделках на сумму 1,5 трлн долларов Сэм Альтман опирался на нескольких помощников, включая президента стартапа Грега Брокмана, финансового директора Сару Фриар и Питера Хошеле, которого недавно повысили до новой должности.
Нетрадиционный процесс спровоцировал то, что аналитики уже критикуют сделки за отсутствие детальных финансовых условий. Также в фокусе критики так называемые циклические структуры, связывающие поставщиков, инвесторов и клиентов.
Как пишет FT, несмотря на то, что Уолл-стрит вознаграждал OpenAI ростом цен на акции после объявления каждой сделки, сейчас команда Альтмана сосредоточилась на технических аспектах сделок по чипам. А вот финансовые детали «будут известны позже»
Напомним
В середине октября стало известно, что OpenAI объявила о покупке стартапа Software Applications Inc., который разрабатывает интерфейс на базе искусственного интеллекта для macOS.
