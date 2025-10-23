OpenAI придбала стартап колишніх працівників Apple, щоб покращити взаємодію ChatGPT з комп’ютерами – Вloomberg
Київ • УНН
OpenAI придбала стартап Software Applications Inc., заснований колишніми працівниками Apple, для покращення взаємодії ChatGPT з комп'ютерами. Ця угода є частиною стратегії OpenAI зі зміцнення позицій ChatGPT як універсальної платформи для інтеграції ШІ.
OpenAI оголосила про купівлю стартапу Software Applications Inc., який розробляє інтерфейс на базі штучного інтелекту для macOS. Компанію заснували у 2023 році колишні співробітники Apple, що працювали над створенням технологій для програми Shortcuts на iPhone. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє Bloomberg, OpenAI планує інтегрувати рішення стартапу у ChatGPT та залучити всю команду з близько дванадцяти інженерів. Мета – зробити ШІ-асистента більш ефективним у виконанні повсякденних завдань безпосередньо на комп’ютерах користувачів. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Придбання стало частиною ширшої стратегії OpenAI, яка активно скуповує технологічні компанії. Раніше цього року компанія домовилася про купівлю Statsig за $1,1 млрд і завершила угоду з командою, очолюваною колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом, приблизно на $6,5 млрд. На ринку OpenAI зараз оцінюють у $500 млрд, і експерти вважають, що ці придбання покликані зміцнити позиції ChatGPT як універсальної платформи для інтеграції ШІ у щоденне користування.
