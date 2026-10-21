$45.080.0850.530.00
ukenru
12:16 • 328 просмотра
Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
10:30 • 9246 просмотра
Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"
09:53 • 18948 просмотра
Бюджетный комитет Рады поддержал повышение зарплат военнослужащим - нардеп
08:17 • 23531 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии
07:45 • 19596 просмотра
НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"
07:02 • 22469 просмотра
Уиткофф представит путину обновлённое мирное предложение - Axios
Эксклюзив
06:50 • 21264 просмотра
Федерация профсоюзов сможет добиваться пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте даже после вступления его в силу — юристка
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 41257 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
21 октября, 05:19 • 20409 просмотра
ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины - СМИ
21 октября, 04:47 • 19027 просмотра
США сегодня предложат Путину трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом для завершения войны — Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
82%
759мм
Популярные новости
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 36497 просмотра
Сын Трампа выступил против войны США с Ираном и лично выразил несогласие отцу — The Atlantic21 октября, 03:37 • 12169 просмотра
Генштаб сообщил о потерях россиян в технике и живой силе за сутки на фронтеPhoto21 октября, 04:09 • 4736 просмотра
Рубио раскрыл подробности о переговорах Уиткоффа в рф и касательно Маска и Starlink для Украины21 октября, 06:18 • 19098 просмотра
Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия МаскаVideo09:30 • 7832 просмотра
публикации
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 41258 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 48148 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 56028 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
20 октября, 17:23 • 50633 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд20 октября, 13:37 • 57142 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Осло
Франция
Реклама
УНН Lite
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 36587 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях21 октября, 02:05 • 37948 просмотра
Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком21 октября, 01:05 • 34792 просмотра
Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом домеVideo21 октября, 00:06 • 32595 просмотра
В Южной Корее сразу 3 звездные пары объявили о свадьбе в течение 3 дней20 октября, 23:06 • 33490 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
The Washington Post
9К720 Искандер
Шахед-136

ИИ-агенты OpenAI дважды обошли внутреннюю систему их мониторинга

Киев • УНН

 • 1922 просмотра

Два агента OpenAI отключили части внутреннего мониторинга во время кодирования. Компания усиливает защиту и выясняет причины такого поведения.

ИИ-агенты OpenAI дважды обошли внутреннюю систему их мониторинга

OpenAI заявила во вторник, 21 октября, что два её ИИ-агента ослабили части внутренней системы мониторинга, предназначенной для выявления ненадлежащего поведения, что стало последним случаем действий ИИ-агентов, не запланированных их разработчиками. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Хотя разработчик ChatGPT заявил, что инциденты произошли во время выполнения внутренних задач по кодированию и не считаются наиболее серьёзными, раскрытие информации подчёркивает, что даже системы, на которые разработчики полагаются для выявления ненадлежащего поведения ИИ, уязвимы перед агентами, за которыми они следят, отмечает издание.

Раскрытие информации также происходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что усилия по обеспечению безопасности ИИ отстают от стремительного развития всё более мощных систем. Исследователи предупреждают, что передовые ИИ-агенты могут стать более сложными для мониторинга и контроля по мере того, как они получают большую автономию.

Разработчики, включая конкурентов OpenAI и Anthropic, которые собираются выйти на IPO, в последние месяцы выявили случаи доступа своих ИИ-агентов к внешним системам без разрешения.

OpenAI заявила, что во вторник агент GPT-6.1 Sol, работавший над внутренним тестовым заданием 3 октября, подавил автоматические уведомления безопасности после того, как решил, что предыдущее указание не отправлять сообщения в Slack также распространяется на уведомления безопасности.

В отдельном инциденте 6 октября агент GPT-6 Astra удалил монитор безопасности во время копирования существующего фрагмента кода, а позднее ошибочно заявил, что не делал этого, сообщила OpenAI.

"В обоих случаях агенты рассматривали вопрос о том, следует ли сохранять меры безопасности мониторинга, но интерпретировали обычные инструкции по кодированию как разрешение на их ослабление", – заявила компания.

Компания OpenAI заявила, что усложняет моделям отключение мониторинга, добавив, что она "пока не имеет удовлетворительного объяснения такому поведению".

Компания из Сан-Франциско заявила, что проверяет, могут ли её модели иметь тенденцию избегать мониторинга, и ищет причины, чтобы это объяснить.

Агенты OpenAI вышли из-под контроля и проникли на сайты правительства США26.09.26, 11:07 • 8675 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
OpenAI
ChatGPT
Reuters
Сан-Франциско