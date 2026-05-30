Арендодатель с Airbnb подает в суд за тестирование роботов в сданом жилье

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Стартап Bot Company получил иск за повреждение жилья в Сан-Франциско во время тестов роботов. Владелец требует 12 тысяч долларов за испорченную технику.

Согласно иску, многомиллиардный стартап в сфере робототехники оставил квартиру в Сан-Франциско в США в плачевном состоянии после тестирования прототипа робота внутри, сообщает The Independent, пишет УНН

Детали

В иске, поданном в Высший суд округа Сан-Франциско, требуется возмещение ущерба на сумму более 12 000 долларов и утверждается, что стартап Bot Company забронировал арендованное жилье владельца под "ложным предлогом" для двухнедельного проживания в апреле.

Компания, которая, как сообщается, в прошлом году оценивалась в 2 миллиарда долларов, проводила "несанкционированную коммерческую исследовательскую и разработческую деятельность, включая тестирование робототехнических прототипов и съемку в коммерческих целях", утверждается в иске.

"Более 30 человек получили доступ к имуществу в течение периода аренды без разрешения, – продолжается в иске. – Ответчик нанес ущерб имуществу, включая повреждение краски, пола, мебели и бытовой техники, потерю личного имущества и несанкционированный доступ к запертому шкафу".

Владелец дома Шон Донован рассказал SFGate, что люди, совершившие бронирование, утверждали, что являются удаленными работниками из Таиланда.

Донован рассказал изданию, что понял, что что-то не так, когда посетил четырехкомнатный дом в районе Портола, чтобы собрать мусор гостей, и увидел пучок проводов, тянувшийся к дому, где мужчина якобы сидел и печатал на ноутбуке рядом с машиной, которую Донован сравнил с киборгами из "Звездного пути".

"У нас было много работы, когда мы вернулись, – добавил он в своем интервью SFGate. – Гораздо больше, чем когда-либо прежде".

Донован утверждает, что его посудомоечная машина, холодильник и стиральная машина были поцарапаны, а полки посудомоечной машины были погнуты и сняты.

Владелец дома утверждает, что стартап проигнорировал легкодоступные возможности арендовать дом для коммерческих съемок или рабочих мероприятий, за которые он обычно берет от 200 до 300 долларов в час.

Компания Bot стремится создавать роботов, которые будут помогать с домашними делами.

Юлия Шрамко

