Испания оштрафовала Airbnb на 64 миллиона евро за нелицензированную недвижимость

Правительство Испании оштрафовало гиганта по аренде недвижимости Airbnb на 64 миллиона евро за рекламу нелицензированных квартир, а также объектов, которые запрещено сдавать в аренду. Это стало частью усилий страны по борьбе с недоступностью жилья, вызванной туристическим спросом. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Министерство по делам потребителей заявило, что штраф не подлежит обжалованию и требует от Airbnb отозвать рекламу, касающуюся нелицензированной недвижимости. Однако Airbnb заявила, что намерена обжаловать решение в суде, утверждая, что действия министерства "противоречат действующим правилам Испании".

Тысячи семей живут на грани из-за жилья, тогда как некоторые обогащаются благодаря бизнес-моделям, которые выгоняют людей из их домов – заявил министр защиты прав потребителей Испании Пабло Бустиндуй.

Власти Испании обеспокоены тем, как краткосрочная аренда влияет на местные районы. В общей сложности 65 122 объявления на Airbnb нарушали правила, рекламируя недвижимость без необходимой лицензии или с несоответствующими регистрационными номерами. Правительство страны подчеркивает: "Ни одна компания, какой бы крупной или влиятельной она ни была, не стоит выше закона".

