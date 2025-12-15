Испания оштрафовала Airbnb на 64 миллиона евро за нелицензированную недвижимость

$42.190.08
14:54 • 298 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 1840 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 2040 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 9362 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 11982 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 15331 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17970 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19072 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20177 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18696 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 29172 просмотра
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 4894 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 14984 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 14619 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 5190 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
13:38 • 9362 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 5746 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 14914 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 75265 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 92043 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 20912 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 38200 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 39574 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 44037 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 78837 просмотра
Испания оштрафовала Airbnb на 64 миллиона евро за нелицензированную недвижимость

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Испания оштрафовала Airbnb на 64 миллиона евро за рекламу нелицензированных квартир. Это часть борьбы страны с недоступностью жилья, вызванной туристическим спросом.

Испания оштрафовала Airbnb на 64 миллиона евро за нелицензированную недвижимость

Правительство Испании оштрафовало гиганта по аренде недвижимости Airbnb на 64 миллиона евро за рекламу нелицензированных квартир, а также объектов, которые запрещено сдавать в аренду. Это стало частью усилий страны по борьбе с недоступностью жилья, вызванной туристическим спросом. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Министерство по делам потребителей заявило, что штраф не подлежит обжалованию и требует от Airbnb отозвать рекламу, касающуюся нелицензированной недвижимости. Однако Airbnb заявила, что намерена обжаловать решение в суде, утверждая, что действия министерства "противоречат действующим правилам Испании".

Тысячи семей живут на грани из-за жилья, тогда как некоторые обогащаются благодаря бизнес-моделям, которые выгоняют людей из их домов 

– заявил министр защиты прав потребителей Испании Пабло Бустиндуй.

Власти Испании обеспокоены тем, как краткосрочная аренда влияет на местные районы. В общей сложности 65 122 объявления на Airbnb нарушали правила, рекламируя недвижимость без необходимой лицензии или с несоответствующими регистрационными номерами. Правительство страны подчеркивает: "Ни одна компания, какой бы крупной или влиятельной она ни была, не стоит выше закона".

Брюссель объявляет первый в истории ЕС План доступного жилья15.12.25, 16:04 • 666 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираНедвижимость
Недвижимость
Европейский Союз
Брюссель
Испания