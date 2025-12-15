Іспанія оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро за неліцензовану нерухомість

Уряд Іспанії наклав на гіганта з оренди нерухомості Airbnb штраф у розмірі 64 мільйони євро за рекламу неліцензованих квартир, а також об'єктів, які заборонено здавати в оренду. Це стало частиною зусиль країни по боротьбі з недоступністю житла, спричиненою туристичним попитом. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Міністерство у справах споживачів заявило, що штраф не підлягає оскарженню, і вимагає від Airbnb відкликати рекламу, що стосується неліцензованої нерухомості. Проте Airbnb заявила, що має намір оскаржити рішення в суді, стверджуючи, що дії міністерства "суперечать чинним правилам Іспанії".

Тисячі сімей живуть на межі через житло, тоді як деякі збагачуються завдяки бізнес-моделям, які виганяють людей з їхніх домівок