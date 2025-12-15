Іспанія оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро за неліцензовану нерухомість

$42.190.08
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 1472 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 1640 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 8616 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 11755 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15193 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17887 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19029 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20147 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18679 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
Популярнi новини
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 29044 перегляди
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 4690 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 14864 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 14406 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 4812 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 8616 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 5166 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 14605 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 75117 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 91865 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 20819 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 38118 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39494 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 43962 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 78764 перегляди
Іспанія оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро за неліцензовану нерухомість

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Іспанія оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро за рекламу неліцензованих квартир. Це частина боротьби країни з недоступністю житла, спричиненою туристичним попитом.

Іспанія оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро за неліцензовану нерухомість

Уряд Іспанії наклав на гіганта з оренди нерухомості Airbnb штраф у розмірі 64 мільйони євро за рекламу неліцензованих квартир, а також об'єктів, які заборонено здавати в оренду. Це стало частиною зусиль країни по боротьбі з недоступністю житла, спричиненою туристичним попитом. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Міністерство у справах споживачів заявило, що штраф не підлягає оскарженню, і вимагає від Airbnb відкликати рекламу, що стосується неліцензованої нерухомості. Проте Airbnb заявила, що має намір оскаржити рішення в суді, стверджуючи, що дії міністерства "суперечать чинним правилам Іспанії".

Тисячі сімей живуть на межі через житло, тоді як деякі збагачуються завдяки бізнес-моделям, які виганяють людей з їхніх домівок 

– заявив міністр захисту прав споживачів Іспанії Пабло Бустіндуй.

Влада Іспанії стурбована тим, як короткострокова оренда впливає на місцеві райони. Загалом 65 122 оголошення на Airbnb порушували правила, рекламуючи нерухомість без необхідної ліцензії або з невідповідними реєстраційними номерами. Уряд країни наголошує: "Жодна компанія, якою б великою чи впливовою вона не була, не стоїть вище закону".

Брюссель оголошує перший в історії ЄС План доступного житла15.12.25, 16:04 • 634 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуНерухомість
Нерухомість
Європейський Союз
Брюссель
Іспанія