Іспанія оштрафувала Airbnb на 64 мільйони євро за неліцензовану нерухомість
Київ • УНН
Уряд Іспанії наклав на гіганта з оренди нерухомості Airbnb штраф у розмірі 64 мільйони євро за рекламу неліцензованих квартир, а також об'єктів, які заборонено здавати в оренду. Це стало частиною зусиль країни по боротьбі з недоступністю житла, спричиненою туристичним попитом. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Міністерство у справах споживачів заявило, що штраф не підлягає оскарженню, і вимагає від Airbnb відкликати рекламу, що стосується неліцензованої нерухомості. Проте Airbnb заявила, що має намір оскаржити рішення в суді, стверджуючи, що дії міністерства "суперечать чинним правилам Іспанії".
Тисячі сімей живуть на межі через житло, тоді як деякі збагачуються завдяки бізнес-моделям, які виганяють людей з їхніх домівок
Влада Іспанії стурбована тим, як короткострокова оренда впливає на місцеві райони. Загалом 65 122 оголошення на Airbnb порушували правила, рекламуючи нерухомість без необхідної ліцензії або з невідповідними реєстраційними номерами. Уряд країни наголошує: "Жодна компанія, якою б великою чи впливовою вона не була, не стоїть вище закону".
