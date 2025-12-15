Брюссель оголошує перший в історії ЄС План доступного житла

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 78 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 4762 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 10248 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 14134 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17104 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18508 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 19781 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18478 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18989 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24631 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 12594 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 22291 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 28162 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 13985 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 13016 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 4740 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 3332 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 13137 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 74335 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 90925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 20448 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 37773 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39176 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 43657 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 78412 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

Брюссель оголошує перший в історії ЄС План доступного житла

Київ • УНН

 • 248 перегляди

ЄС затверджує перший в історії План доступного житла для боротьби зі зростанням цін. Він сфокусується на вивільненні державних коштів та регулюванні туристичних квартир.

Брюссель оголошує перший в історії ЄС План доступного житла

Європейський Союз має намір вжити рішучих заходів у відповідь на стрімке зростання цін на житло. Цього тижня Брюссель затверджує перший в історії блоку План доступного житла, який, зокрема, сфокусується на вивільненні державних коштів та регулюванні туристичних квартир. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Комісар з питань житла Ден Йоргенсен підкреслив серйозність ситуації, назвавши її "справжньою кризою", і застеріг країни-члени серйозно поставитися до доступності житла, щоб не поступитися впливом ультраправим популістам. 

Бездіяльність йде на користь правих популістів 

– заявив він.

План передбачає перегляд правил державної допомоги, щоб уряди могли використовувати кошти для забезпечення житлом ширшого кола громадян, а не лише малозабезпечених. 

У одному з міст Флориди планують запровадити туристичний податок для відвідувачів - Newsweek07.11.25, 09:19 • 3748 переглядiв

Крім того, пакет надасть місцевим органам влади інструменти для стримування короткострокової оренди, яка, за словами Йоргенсена, перетворилася "на грошову машину" і в деяких районах становить до 20 відсотків житлового фонду.

Новий план також включатиме заходи для боротьби зі спекуляціями на ринку житла та нову будівельну стратегію для спрощення бюрократичних процедур. Комісія наголошує, що надає державам-членам інструменти, але рішення про їх використання залишається за національними та місцевими лідерами.

Польща планує нові правила на ринку подобової оренди квартир03.12.25, 10:00 • 4114 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуНерухомість
Нерухомість
Державний бюджет
Європейський Союз
Флорида
Польща