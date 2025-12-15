Брюссель оголошує перший в історії ЄС План доступного житла
ЄС затверджує перший в історії План доступного житла для боротьби зі зростанням цін. Він сфокусується на вивільненні державних коштів та регулюванні туристичних квартир.
Європейський Союз має намір вжити рішучих заходів у відповідь на стрімке зростання цін на житло. Цього тижня Брюссель затверджує перший в історії блоку План доступного житла, який, зокрема, сфокусується на вивільненні державних коштів та регулюванні туристичних квартир. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.
Комісар з питань житла Ден Йоргенсен підкреслив серйозність ситуації, назвавши її "справжньою кризою", і застеріг країни-члени серйозно поставитися до доступності житла, щоб не поступитися впливом ультраправим популістам.
Бездіяльність йде на користь правих популістів
План передбачає перегляд правил державної допомоги, щоб уряди могли використовувати кошти для забезпечення житлом ширшого кола громадян, а не лише малозабезпечених.
Крім того, пакет надасть місцевим органам влади інструменти для стримування короткострокової оренди, яка, за словами Йоргенсена, перетворилася "на грошову машину" і в деяких районах становить до 20 відсотків житлового фонду.
Новий план також включатиме заходи для боротьби зі спекуляціями на ринку житла та нову будівельну стратегію для спрощення бюрократичних процедур. Комісія наголошує, що надає державам-членам інструменти, але рішення про їх використання залишається за національними та місцевими лідерами.
