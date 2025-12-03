Польща планує нові правила на ринку подобової оренди квартир

У Польщі готуються нововведення для власників квартир, які здають житло подобово, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

Кожне таке помешкання, як вказано, доведеться внести до реєстру та отримати індивідуальний номер. Без нього розміщувати оголошення про оренду онлайн буде заборонено.

Рішення, чи дозволяти короткостроковий найм у їхніх будинках, мають ухвалювати громади, місцеві жителі та органи місцевого самоврядування.

Такою є пропозиція проєкту закону, підготовленого партією "Польща 2050". Міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч наголосила, що метою є врегулювання ринку короткострокової оренди.

"Ми хочемо, аби був створений реєстр цього виду оренди, а також повернути суб’єктність громадам, місцевим жителям, аби вони могли вирішувати, чи дозволений короткостроковий найм у їхніх будинках і кам’яницях. Рішення також мають вирішувати органи місцевого самоврядування згідно з економічними інтересами та волею місцевих мешканців", - сказала Пелчинська-Наленч.

Доповнення

Кількість квартир, що використовуються для короткострокової оренди в Польщі, оцінюється від сорока до ста тисяч.

