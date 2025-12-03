Польща планує нові правила на ринку подобової оренди квартир

$42.330.01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 18928 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 18107 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 30288 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 69119 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 47057 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37896 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33525 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59276 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 56042 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Харківська область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Польща планує нові правила на ринку подобової оренди квартир

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У Польщі планують ввести обов'язкову реєстрацію для квартир, що здаються подобово, з присвоєнням індивідуального номера. Оголошення без номера будуть заборонені, а рішення про дозвіл на короткострокову оренду прийматимуть громади та місцеві органи самоврядування.

Польща планує нові правила на ринку подобової оренди квартир

У Польщі готуються нововведення для власників квартир, які здають житло подобово, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

Кожне таке помешкання, як вказано, доведеться внести до реєстру та отримати індивідуальний номер. Без нього розміщувати оголошення про оренду онлайн буде заборонено.

Рішення, чи дозволяти короткостроковий найм у їхніх будинках, мають ухвалювати громади, місцеві жителі та органи місцевого самоврядування.

Такою є пропозиція проєкту закону, підготовленого партією "Польща 2050". Міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч наголосила, що метою є врегулювання ринку короткострокової оренди. 

"Ми хочемо, аби був створений реєстр цього виду оренди, а також повернути суб’єктність громадам, місцевим жителям, аби вони могли вирішувати, чи дозволений короткостроковий найм у їхніх будинках і кам’яницях. Рішення також мають вирішувати органи місцевого самоврядування згідно з економічними інтересами та волею місцевих мешканців", - сказала Пелчинська-Наленч.

Доповнення

Кількість квартир, що використовуються для короткострокової оренди в Польщі, оцінюється від сорока до ста тисяч.

Париж може заборонити скриньки з ключами для орендарів на Airbnb19.01.24, 03:00 • 106398 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Польща