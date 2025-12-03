Польша планирует новые правила на рынке посуточной аренды квартир
В Польше планируют ввести обязательную регистрацию для квартир, сдаваемых посуточно, с присвоением индивидуального номера. Объявления без номера будут запрещены, а решение о разрешении на краткосрочную аренду будут принимать общины и местные органы самоуправления.
В Польше готовятся нововведения для владельцев квартир, сдающих жилье посуточно, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
Каждое такое помещение, как указано, придется внести в реестр и получить индивидуальный номер. Без него размещать объявления об аренде онлайн будет запрещено.
Решение, разрешать ли краткосрочный наем в их домах, должны принимать общины, местные жители и органы местного самоуправления.
Таково предложение проекта закона, подготовленного партией "Польша 2050". Министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч подчеркнула, что целью является урегулирование рынка краткосрочной аренды.
"Мы хотим, чтобы был создан реестр этого вида аренды, а также вернуть субъектность общинам, местным жителям, чтобы они могли решать, разрешен ли краткосрочный наем в их домах и доходных домах. Решение также должны принимать органы местного самоуправления в соответствии с экономическими интересами и волей местных жителей", - сказала Пелчинская-Наленч.
Дополнение
Количество квартир, используемых для краткосрочной аренды в Польше, оценивается от сорока до ста тысяч.
