Париж может запретить ящики с ключами для арендаторов на Airbnb

Париж рассмотрит вопрос запрета установки в общественных местах ящиков для ключей, что является еще одним шагом в борьбе Франции против нелицензированной сдачи квартир для туристов, включая те, что предоставляются через Airbnb, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В следующем месяце Совет Парижа проголосует по предложению запретить размещение этих ящиков в общественных местах Парижа. Ящики для ключей используются арендодателями для краткосрочного проживания, чтобы они могли дать ключи арендаторам без личной встречи. Хотя они по-прежнему будут разрешены на частной территории, владельцы квартир смогут устанавливать ящики в домах только с согласия других жильцов. Это правило уже существует, но впервые будет полностью реализовано.

Если предложение будет принято, Париж присоединится к существующей группе из шести французских городов, включая Ниццу, Лилль и Анси, которые запретили размещение ящиков для ключей в общественных местах и требуют, чтобы арендодатели, желающие установить ее в общем вестибюле, получали разрешение от ассоциации арендаторов. В этих городах власти просто наклеивают наклейку на любую коробку, которую они обнаруживают - как в общественных, так и в общих частных местах - требуя от владельца связаться с городом для одобрения в течение двух недель. Если в течение этого периода город ничего не услышит, ящик убирают. Если владелец обратится с заявлением, ящик все равно можно снять, если он незаконно расположен в общественном месте или если другие домовладельцы в здании возражают против этого.

Основная причина введения закона против ящиков - эстетическая. С бумом Airbnb микросейфы стремительно распространились по многим городам мира, появляясь на стенах, вокруг дверных проемов и даже на фонарных столбах, перилах и велосипедных стойках. Член Парижского совета Ян Броса высмеивает эти ящики, называя их "загрязнением" - визуально навязчивым ежедневным напоминанием о том, как много их соседей лишь проезжают мимо.

Город надеется, что более жесткие ограничения на ящики могут также помочь в более широком пресечении незаконной сдачи в аренду, просто добавив еще один уровень мониторинга. Ящики для ключей - это один из инструментов анонимности, который упрощает управление квартирой для отдыха или отпуска, игнорируя местные правила о разрешениях или максимальное количество ночей пребывания в год, указывает издание.

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