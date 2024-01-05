Украинцам разрешили брать авто в аренду с помощью Дії
Киев • УНН
В Украине упростили пользователям Дії отправку документов через приложение при оформлении проката автомобилей.
В Дії появилась возможность поделиться документами во время оформления проката автомобилей от компании NarsCars. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Дії.
Детали
Сообщается, что в рамках услуги в Дії стал доступен шеринг документов, которые подтверждают бронирование автомобиля от интегрированной компании автопроката NarsCars.
Планируете арендовать автомобиль? Поделитесь документами в NarsCars онлайн через Дію. Больше не нужно вводить данные вручную и бояться ошибиться
Для того, чтобы взять авто на прокат необходимо:
- перейти на сайт NarsCars;
- выбрать место, где заберете авто, и даты, на которые хотите арендовать;
- выбрать авто и способ оплаты;оставить контакты для связи;
- поделиться водительским удостоверением и ID-картой или загранпаспортом через Дію.
Напомним,
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который позволит проводить растаможку подержанных автомобилей через цифровое приложение "Дія".
Украинцам разрешили брать авто в аренду с помощью Дії
В Украине упростили пользователям Дії отправку документов через приложение при оформлении проката автомобилей.
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