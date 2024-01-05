Украинцам разрешили брать авто в аренду с помощью Дії

В Дії появилась возможность поделиться документами во время оформления проката автомобилей от компании NarsCars. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Дії.

Детали

Сообщается, что в рамках услуги в Дії стал доступен шеринг документов, которые подтверждают бронирование автомобиля от интегрированной компании автопроката NarsCars.

Планируете арендовать автомобиль? Поделитесь документами в NarsCars онлайн через Дію. Больше не нужно вводить данные вручную и бояться ошибиться - говорится в сообщении.

Для того, чтобы взять авто на прокат необходимо:

перейти на сайт NarsCars;

выбрать место, где заберете авто, и даты, на которые хотите арендовать;

выбрать авто и способ оплаты;оставить контакты для связи;

поделиться водительским удостоверением и ID-картой или загранпаспортом через Дію.

Напомним,

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который позволит проводить растаможку подержанных автомобилей через цифровое приложение "Дія".