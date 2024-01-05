Українцям дозволили брати авто в оренду за допомогою Дії
Київ • УНН
В Україні спростили користувачам Дія відправку документів через додаток під час оформлення прокату автомобілів.
В Дії з'явилася можливість шерингу документів під час оформлення прокату автомобілів в Україні від компанії NarsCars. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Дії.
Деталі
Повідомляється, що в рамках послуги у Дії став доступний шеринг документів, які підтверджують бронювання автомобіля від інтегрованої компанії автопрокату NarsCars.
Плануєте орендувати автівку? Пошерте документи в NarsCars онлайн через Дію. Більше не потрібно вводити дані вручну й боятися помилитися
Для того, щоб взяти авто на прокат необхідно:
- перейти на сайт NarsCars;
- вибрати місце, де заберете авто, і дати, на які хочете орендувати;
- вибрати авто і спосіб оплати;залишити контакти для звʼязку;
- поділитися посвідченням водія та ID-карткою або закордонним паспортом через Дію.
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, що дозволить проводити розмитнення вживаних автівок через цифровий додаток "Дія".