Париж може заборонити скриньки з ключами для орендарів на Airbnb

Париж розгляне питання заборони встановлення в громадських місцях скриньок для ключів, що є ще одним кроком у боротьбі Франції проти неліцензованої здачі квартир для туристів, включаючи ті, що надаються через Airbnb, пише Bloomberg, передає УНН.

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Наступного місяця Рада Парижа проголосує щодо пропозиції заборонити розміщення цих скриньок у громадських місцях Парижа. Скриньки для ключів використовуються орендодавцями для короткострокового проживання, щоб вони могли дати ключі орендарям без особистої зустрічі. Хоча вони, як і раніше, будуть дозволені на приватній території, власники квартир зможуть встановлювати скриньки в будинках тільки за згодою інших мешканців. Це правило вже існує, але вперше буде повністю реалізовано.

Якщо пропозиція буде ухвалена, Париж приєднається до існуючої групи з шести французьких міст, включаючи Ніццу, Лілль та Ансі, які заборонили розміщення скриньок для ключів у громадських місцях та вимагають, щоб орендодавці, які бажають встановити її у загальному вестибюлі, отримували дозвіл від асоціації орендарів. У цих містах влада просто наклеює наклейку на будь-яку коробку, яку вони виявляють - як у громадських, так і в спільних приватних місцях - вимагаючи від власника зв'язатися з містом для схвалення протягом двох тижнів. Якщо протягом цього періоду місто нічого не почує, скриньку прибирають. Якщо власник звернеться із заявою, скриньку все одно можна зняти, якщо вона незаконно розташована в громадському місці або якщо інші домовласники у будівлі заперечують проти цього.

Основна причина запровадження закону проти скриньок – естетична. З бумом Airbnb мікросейфи стрімко поширилися багатьма містами світу, з'являючись на стінах, навколо дверних прорізів і навіть на ліхтарних стовпах, перилах і велосипедних стійках. Член Паризької ради Ян Броса висміює ці скриньки, називаючи їх "забрудненням" - візуально нав'язливим щоденним нагадуванням про те, як багато їхніх сусідів лише проїжджають повз.

Місто сподівається, що більш жорсткі обмеження на скриньки можуть також допомогти у ширшому припиненні незаконної здачі в оренду, просто додавши ще один рівень моніторингу. Скриньки для ключів - це один з інструментів анонімності, який спрощує управління квартирою для відпочинку чи відпустки, ігноруючи місцеві правила про дозволи або максимальну кількість ночей перебування на рік, вказує видання.

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