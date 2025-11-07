У одному з міст Флориди планують запровадити туристичний податок для відвідувачів - Newsweek
Мер міста Сент-Піт-Біч Адріан Петріла прагне запровадити туристичний податок для відвідувачів. Це дозволить зібрати 200 мільйонів доларів на ремонт інфраструктури без підвищення податків для місцевих жителів.
У Флориді (США) хочуть запровадити туристичний податок. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Newsweek.
Деталі
Туристи можуть зіткнутися з необхідністю сплачувати мито при відвідуванні популярного пляжу Сент-Піт-Біч, якщо мета голови міста Адріана Петріли щодо оподаткування відвідувачів з інших міст за в'їзд до міста буде реалізована.
За словами Петріли, щоб ввести плату за проїзд, місто розпочало попередні переговори з FDOT про можливе взяття під контроль Gulf Boulevard.
Я думаю, що є спосіб, як ми можемо вирішити нашу проблему з 200 мільйонами доларів. Ми можемо відремонтувати каналізацію, модернізувати систему зливової каналізації, поліпшити наші дороги... і зробити це без підвищення податків для наших мешканців
