Financial Times

В одном из городов Флориды планируют ввести туристический налог для посетителей - Newsweek

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Мэр города Сент-Пит-Бич Адриан Петрила стремится ввести туристический налог для посетителей. Это позволит собрать 200 миллионов долларов на ремонт инфраструктуры без повышения налогов для местных жителей.

В одном из городов Флориды планируют ввести туристический налог для посетителей - Newsweek

Во Флориде (США) хотят ввести туристический налог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Newsweek.

Детали

Туристы могут столкнуться с необходимостью уплачивать пошлину при посещении популярного пляжа Сент-Пит-Бич, если цель главы города Адриана Петрилы по налогообложению посетителей из других городов за въезд в город будет реализована.

По словам Петрилы, чтобы ввести плату за проезд, город начал предварительные переговоры с FDOT о возможном взятии под контроль Gulf Boulevard.

Я думаю, что есть способ, как мы можем решить нашу проблему с 200 миллионами долларов. Мы можем отремонтировать канализацию, модернизировать систему ливневой канализации, улучшить наши дороги... и сделать это без повышения налогов для наших жителей

- сказал Петрила.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Белом доме заметили новую табличку на фоне приостановки работы правительства, что вызвало негативную реакцию законодателей.

