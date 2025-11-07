В одном из городов Флориды планируют ввести туристический налог для посетителей - Newsweek
Мэр города Сент-Пит-Бич Адриан Петрила стремится ввести туристический налог для посетителей. Это позволит собрать 200 миллионов долларов на ремонт инфраструктуры без повышения налогов для местных жителей.
Во Флориде (США) хотят ввести туристический налог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Newsweek.
Детали
Туристы могут столкнуться с необходимостью уплачивать пошлину при посещении популярного пляжа Сент-Пит-Бич, если цель главы города Адриана Петрилы по налогообложению посетителей из других городов за въезд в город будет реализована.
По словам Петрилы, чтобы ввести плату за проезд, город начал предварительные переговоры с FDOT о возможном взятии под контроль Gulf Boulevard.
Я думаю, что есть способ, как мы можем решить нашу проблему с 200 миллионами долларов. Мы можем отремонтировать канализацию, модернизировать систему ливневой канализации, улучшить наши дороги... и сделать это без повышения налогов для наших жителей
