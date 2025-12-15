Брюссель объявляет первый в истории ЕС План доступного жилья

Европейский Союз намерен принять решительные меры в ответ на стремительный рост цен на жилье. На этой неделе Брюссель утверждает первый в истории блока План доступного жилья, который, в частности, сфокусируется на высвобождении государственных средств и регулировании туристических квартир. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Комиссар по вопросам жилья Дэн Йоргенсен подчеркнул серьезность ситуации, назвав ее "настоящим кризисом", и предостерег страны-члены серьезно отнестись к доступности жилья, чтобы не уступить влиянием ультраправым популистам.

Бездействие идет на пользу правых популистов – заявил он.

План предусматривает пересмотр правил государственной помощи, чтобы правительства могли использовать средства для обеспечения жильем более широкого круга граждан, а не только малообеспеченных.

Кроме того, пакет предоставит местным органам власти инструменты для сдерживания краткосрочной аренды, которая, по словам Йоргенсена, превратилась "в денежную машину" и в некоторых районах составляет до 20 процентов жилищного фонда.

Новый план также будет включать меры по борьбе со спекуляциями на рынке жилья и новую строительную стратегию для упрощения бюрократических процедур. Комиссия подчеркивает, что предоставляет государствам-членам инструменты, но решение об их использовании остается за национальными и местными лидерами.

