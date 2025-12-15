Брюссель объявляет первый в истории ЕС План доступного жилья
Киев • УНН
ЕС утверждает первый в истории План доступного жилья для борьбы с ростом цен. Он сфокусируется на высвобождении государственных средств и регулировании туристических квартир.
Европейский Союз намерен принять решительные меры в ответ на стремительный рост цен на жилье. На этой неделе Брюссель утверждает первый в истории блока План доступного жилья, который, в частности, сфокусируется на высвобождении государственных средств и регулировании туристических квартир. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.
Подробности
Комиссар по вопросам жилья Дэн Йоргенсен подчеркнул серьезность ситуации, назвав ее "настоящим кризисом", и предостерег страны-члены серьезно отнестись к доступности жилья, чтобы не уступить влиянием ультраправым популистам.
Бездействие идет на пользу правых популистов
План предусматривает пересмотр правил государственной помощи, чтобы правительства могли использовать средства для обеспечения жильем более широкого круга граждан, а не только малообеспеченных.
Кроме того, пакет предоставит местным органам власти инструменты для сдерживания краткосрочной аренды, которая, по словам Йоргенсена, превратилась "в денежную машину" и в некоторых районах составляет до 20 процентов жилищного фонда.
Новый план также будет включать меры по борьбе со спекуляциями на рынке жилья и новую строительную стратегию для упрощения бюрократических процедур. Комиссия подчеркивает, что предоставляет государствам-членам инструменты, но решение об их использовании остается за национальными и местными лидерами.
