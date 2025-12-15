$42.190.08
Эксклюзив
14:20 • 20 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 4528 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 10135 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 14046 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17033 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18450 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19738 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18446 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18964 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24613 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
Брюссель объявляет первый в истории ЕС План доступного жилья

Киев • УНН

 • 212 просмотра

ЕС утверждает первый в истории План доступного жилья для борьбы с ростом цен. Он сфокусируется на высвобождении государственных средств и регулировании туристических квартир.

Брюссель объявляет первый в истории ЕС План доступного жилья

Европейский Союз намерен принять решительные меры в ответ на стремительный рост цен на жилье. На этой неделе Брюссель утверждает первый в истории блока План доступного жилья, который, в частности, сфокусируется на высвобождении государственных средств и регулировании туристических квартир. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Подробности

Комиссар по вопросам жилья Дэн Йоргенсен подчеркнул серьезность ситуации, назвав ее "настоящим кризисом", и предостерег страны-члены серьезно отнестись к доступности жилья, чтобы не уступить влиянием ультраправым популистам. 

Бездействие идет на пользу правых популистов 

– заявил он.

План предусматривает пересмотр правил государственной помощи, чтобы правительства могли использовать средства для обеспечения жильем более широкого круга граждан, а не только малообеспеченных. 

В одном из городов Флориды планируют ввести туристический налог для посетителей - Newsweek07.11.25, 09:19 • 3748 просмотров

Кроме того, пакет предоставит местным органам власти инструменты для сдерживания краткосрочной аренды, которая, по словам Йоргенсена, превратилась "в денежную машину" и в некоторых районах составляет до 20 процентов жилищного фонда.

Новый план также будет включать меры по борьбе со спекуляциями на рынке жилья и новую строительную стратегию для упрощения бюрократических процедур. Комиссия подчеркивает, что предоставляет государствам-членам инструменты, но решение об их использовании остается за национальными и местными лидерами.

Польша планирует новые правила на рынке посуточной аренды квартир03.12.25, 10:00 • 4114 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираНедвижимость
Недвижимость
Государственный бюджет
Европейский Союз
Флорида
Польша