Google значительно снизила цену подписки на ИИ и вдвое увеличила объем хранилища

Google сделала свой бюджетный план подписки на искусственный интеллект гораздо доступнее, в ценовой войне подписок на ИИ, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

В понедельник компания объявила о снижении ежемесячной цены Google AI Plus с 7,99 до 4,99 доллара, одновременно увеличив объем хранилища с 200 до 400 гигабайт.

Викас Кансал, руководитель отдела продуктов подписок Gemini AI, заявил в X, что обновления хранилища будут внедрены для пользователей в течение следующих нескольких дней.

Google AI Plus был запущен в январе как самая доступная подписка на ИИ на рынке США, ориентированная на индивидуальных пользователей и студентов, а не на корпоративных клиентов. Новая ценовая политика делает это позиционирование еще более очевидным.

Это также включает неплохой набор функций, в том числе генерацию видео с помощью Omni Flash; креативную студию Google Flow; и NotebookLM, помощника Google для исследований в области ИИ. Пользователи, которым нужно больше – больше функций, более высокие лимиты использования – могут перейти на тарифные планы Google AI Pro или AI Ultra.

Но более интересная история здесь не о продуктовой линейке Google, пишет издание. До сих пор ценообразование по подписке не было ключевым полем битвы между поставщиками ИИ в США — и этот сдвиг имеет серьезные последствия для более широкого рынка, считает Чи-Хуа Чиен, соучредитель и управляющий партнер Goodwater Capital, венчурной фирмы, ориентированной на потребительский рынок в районе залива Сан-Франциско.

Чиен рассматривает объявление в понедельник как следующий залп в том, что он называет эрой коммерциализации инфраструктуры ИИ, указывая на структурные преимущества Google — вертикальную интеграцию, массовое распространение, возможность пакетной обработки — как именно ту силу, которая, вероятно, со временем уменьшит маржу поставщиков услуг ИИ, специализирующихся исключительно на этой сфере.

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