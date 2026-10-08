Microsoft внедряет больше ИИ в ПК, бросая вызов Apple

Microsoft 7 октября представила модель кодирования на основе искусственного интеллекта, которая может работать непосредственно на персональных компьютерах, а также новую технологию безопасности, предотвращающую доступ ИИ-агентов к данным без разрешения. Это бросает вызов стремлению Apple внедрить больше искусственного интеллекта в персональные устройства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания — разработчик программного обеспечения также представила на мероприятии в Сан-Франциско мощный ноутбук Surface под названием Ultra, работающий на базе чипов Nvidia RTX Spark. Microsoft стремится превратить Windows в платформу для ИИ-агентов, чтобы они выполняли такие задачи, как написание компьютерного кода или реализация сложных бизнес-проектов на настольных компьютерах и ноутбуках, пишет издание.

Для Microsoft этот шаг является ставкой на то, что часть работы, которая сейчас выполняется в дорогих центрах обработки данных облачных вычислений Azure, может быть перенесена на мощные компьютеры с Windows в компаниях и дома — на рынке, где компания сохраняет свои позиции и где ее клиенты оплачивают счета за оборудование. Как отмечается, это рыночная возможность, которую также ищет конкурент Apple с новыми компьютерами Mac.

Для Nvidia выход на рынок ПК с Windows может помочь ей выйти на один из последних крупных рынков, где доминируют Intel и Advanced Micro Devices.

В качестве защиты от все более автономных ИИ-агентов, создающих риски для безопасности, Microsoft заявила о выпуске Microsoft Execution Containers — инструмента, который предотвращает доступ агентов к данным и выполнение несанкционированных задач во время работы на ноутбуке или настольном компьютере. Anthropic, OpenAI и Nvidia будут использовать эти инструменты, сказал Паван Давулури, исполнительный вице-президент по Windows и устройствам.

"Нам нужно было сделать рабочий стол самым безопасным местом для выполнения задач агентами", — сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Давулури сказал, что новые инструменты позволят ИТ-отделам устанавливать правила для агентов, а операционная система Windows обеспечит соблюдение этих правил на компьютере каждого сотрудника.

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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, присоединившийся к Наделле на сцене, сказал, что новая технология контейнеров выполнения Microsoft, сокращенно MXC, "произведет революцию в том, как создаются и развертываются агенты".

"Без нее (агенты) полностью провалятся", — сказал он.

Nvidia пытается предотвратить повторение взлома центра искусственного интеллекта Hugging Face, тогда как Apple стремится упростить процесс предоставления агентам искусственного интеллекта полного доступа к жесткому диску компьютера Mac.

ИИ "переезжает" на ПК

Microsoft также представила модели искусственного интеллекта, которым ранее требовался доступ к облаку, но которые теперь могут работать локально на мощных настольных компьютерах и ноутбуках с Windows, включая модель Nemotron от Nvidia с открытым исходным кодом. Давулури сказал, что версия модели V4 от китайской компании DeepSeek, занимающейся искусственным интеллектом, может работать на машинах как минимум с 60 гигабайтами памяти и превосходить GPT-5 от OpenAI в некоторых задачах кодирования и рассуждения.

Microsoft применяет аналогичный подход со своим собственным помощником искусственного интеллекта Copilot, разделяя задачи между облаком и отдельными ноутбуками. "Copilot по-прежнему будет использовать облако для самых сложных задач, но в тех случаях, когда стоимость или конфиденциальность имеют большее значение, он может делегировать их локальным моделям, работающим непосредственно на вашем компьютере", — сказал руководитель Copilot в Microsoft Джейкоб Андреу.

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Давулури также сказал, что персональный ИИ-помощник Meta Muse появится на устройствах с Windows как нативное приложение, используя некоторые из новых инструментов безопасности Microsoft, и что OpenClaw, система агентов искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, также может работать с этими инструментами безопасности.

Вопрос цены

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются Microsoft и Nvidia, являются высокие цены на эти устройства после того, как кризис с микросхемами памяти привёл к их росту.

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Новый Surface Laptop Ultra будет стоить от 2599 долларов и подорожает до 5899 долларов за модель с 20-ядерным процессором, 128 гигабайтами памяти и одним терабайтом хранилища.

Apple MacBook Pro с 40-ядерным графическим чипом, 128 ГБ памяти и 2 ⁠TB хранилища стоит 6700 долларов, хотя эти устройства нельзя напрямую сравнивать. Базовая модель Ultra от Microsoft стоит дороже, чем базовый MacBook Pro от Apple за 1999 долларов, но поставляется с 24 ГБ памяти по сравнению с 16 ГБ в базовой модели Apple.

Когда Microsoft два года назад впервые предложила идею запуска задач ИИ на ПК, чтобы сэкономить средства, ноутбуки в основном стоили менее 2000 долларов, но Nvidia увеличила цену настольного компьютера с искусственным интеллектом под названием DGX Spark примерно на 75% с момента его запуска — до 6950 долларов — из-за роста стоимости памяти.

Два года назад "программное обеспечение не было готово, но аппаратное обеспечение было. Теперь программное обеспечение готово, а аппаратное обеспечение слишком дорогое, чтобы запускать его локально", — сказал Аншел Саг, аналитик Moor Insights & Strategy. "Так что это превращается в ситуацию, когда только люди с достаточным бюджетом могут позволить себе запускать искусственный интеллект локально", — указал он.