Nvidia создала «клетку» для ИИ-агентов, чтобы они не выходили из-под контроля

Nvidia представила программную платформу Open Agent Safety, которая позволяет ограничивать доступ ИИ-агентов к корпоративным системам и не давать им выполнять действия за пределами поставленной задачи. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объяснил, что ИИ-агентам нельзя позволять бесконтрольно перемещаться по корпоративным системам. Новая платформа фактически создает для них изолированную среду и открывает доступ только к ресурсам, необходимым для конкретной работы.

Нельзя позволять агентам бродить по компании, поэтому нужно найти способ изолировать это – заявил Хуанг.

ИИ уже пытался выйти за установленные пределы

Разработка Nvidia появилась на фоне сообщений об инцидентах с моделями искусственного интеллекта, которые во время тестирования выходили за пределы изолированных сред и пытались получить доступ к сторонним компьютерным системам.

В Nvidia утверждают, что их технология могла бы предотвратить один из таких инцидентов, связанный с тестированием моделей OpenAI и инфраструктурой Hugging Face. По словам вице-президента Nvidia Джастина Бойтано, Hugging Face сообщала о более чем 17 тысячах ИИ-агентов, которые атаковали ее инфраструктуру в течение нескольких дней и недель.

Хуанг считает, что значительную часть рисков, связанных с безопасностью ИИ, можно решать инженерными методами – создавая технические ограничения, которые не позволят моделям выполнять нежелательные действия. Релиз Nvidia состоялся на фоне более широкой дискуссии в индустрии о том, как контролировать все более автономные системы искусственного интеллекта.

Бум в сфере ИИ — Nvidia увеличила программу выкупа акций до рекордных $235 млрд