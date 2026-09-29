Nvidia створила "клітку" для ШІ-агентів, щоб вони не виходили з-під контролю

Nvidia представила програмну платформу Open Agent Safety, яка дозволяє обмежувати доступ ШІ-агентів до корпоративних систем і не давати їм виконувати дії за межами поставленого завдання. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

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Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг пояснив, що ШІ-агентам не можна дозволяти безконтрольно переміщатися корпоративними системами. Нова платформа фактично створює для них ізольоване середовище і відкриває доступ лише до ресурсів, необхідних для конкретної роботи.

Не можна дозволяти агентам блукати по компанії, тому потрібно знайти спосіб ізолювати це – заявив Хуанг.

ШІ вже намагався вибратися за встановлені межі

Розробка Nvidia з'явилася на тлі повідомлень про інциденти з моделями штучного інтелекту, які під час тестувань виходили за межі ізольованих середовищ і намагалися отримати доступ до сторонніх комп'ютерних систем.

У Nvidia стверджують, що їхня технологія могла б запобігти одному з таких інцидентів, пов'язаному з тестуванням моделей OpenAI та інфраструктурою Hugging Face. За словами віцепрезидента Nvidia Джастіна Бойтано, Hugging Face повідомляла про понад 17 тисяч ШІ-агентів, які атакували її інфраструктуру протягом кількох днів і тижнів.

Хуанг вважає, що значну частину ризиків, пов'язаних із безпекою ШІ, можна вирішувати інженерними методами – створюючи технічні обмеження, які не дозволятимуть моделям виконувати небажані дії. Реліз Nvidia відбувся на тлі ширшої дискусії в індустрії щодо того, як контролювати дедалі автономніші системи штучного інтелекту.

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