Nvidia створила "клітку" для ШІ-агентів, щоб вони не виходили з-під контролю

$44.840.1351.140.01
ukenru
00:37 • 1782 перегляди
Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень
23:42 • 6392 перегляди
росія вночі вдарила балістикою по Києву: пошкоджені адмінбудівля та навчальний заклад
23:17 • 7356 перегляди
На кордоні з Україною у Польщі готуються до можливої гібридної атаки росії
22:16 • 10207 перегляди
У Франції через два місяці повністю загасили найбільшу з 1949 року лісову пожежу
21:38 • 11451 перегляди
росія збільшить військові витрати на третину у 2027 році – вони стануть найбільшими з часів СРСР
20:45 • 13257 перегляди
Генсек Ради Європи відреагував на удар по будівлі НАН у Києві і пообіцяв домагатися відповідальності росіїPhoto
19:50 • 16333 перегляди
Корабель Starship здійснив свій перший орбітальний політ, вивівши на орбіту супутники Starlink
19:28 • 21836 перегляди
Кількість жертв у результаті атаки рф по НАН України зросла - під завалами виявили тіло загиблого
28 вересня, 18:35 • 19561 перегляди
росія вже почала додаткову мобілізацію - Зеленський
28 вересня, 17:32 • 23582 перегляди
путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх будеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
84%
758мм
Популярнi новини
Десять змін від Мальдери - стали відомі склади на матч Україна-ГрузіяVideo28 вересня, 15:08 • 28941 перегляди
Удар рф зруйнував два поверхи будівлі НАН, відомо про двох загиблих науковців - Уповноважений із захисту державної мови28 вересня, 15:25 • 9526 перегляди
Папа Лев закликав до поступок заради миру на тлі затяжної війни в Україні28 вересня, 18:00 • 9294 перегляди
У Києві кількість постраждалих у результаті атак рф зросла до 24 - що відомо про їх стан28 вересня, 18:25 • 8684 перегляди
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі21:05 • 4928 перегляди
Публікації
“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити28 вересня, 16:37 • 33470 перегляди
Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету
Ексклюзив
28 вересня, 14:10 • 37453 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo28 вересня, 13:51 • 37314 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
28 вересня, 09:18 • 80950 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 73066 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Туск
Арнольд Шварценеггер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"00:05 • 1000 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto23:06 • 1812 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки22:05 • 2866 перегляди
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі21:05 • 5128 перегляди
Десять змін від Мальдери - стали відомі склади на матч Україна-ГрузіяVideo28 вересня, 15:08 • 29040 перегляди
Актуальне
Fox News
Starlink
Шахед-136
Financial Times
SpaceX Starship

Nvidia створила "клітку" для ШІ-агентів, щоб вони не виходили з-під контролю

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Nvidia представила Open Agent Safety для ізоляції ШІ-агентів у корпоративних системах. Платформа має запобігати небажаним діям.

Nvidia створила "клітку" для ШІ-агентів, щоб вони не виходили з-під контролю

Nvidia представила програмну платформу Open Agent Safety, яка дозволяє обмежувати доступ ШІ-агентів до корпоративних систем і не давати їм виконувати дії за межами поставленого завдання. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг пояснив, що ШІ-агентам не можна дозволяти безконтрольно переміщатися корпоративними системами. Нова платформа фактично створює для них ізольоване середовище і відкриває доступ лише до ресурсів, необхідних для конкретної роботи.

Не можна дозволяти агентам блукати по компанії, тому потрібно знайти спосіб ізолювати це

– заявив Хуанг.

ШІ вже намагався вибратися за встановлені межі

Розробка Nvidia з'явилася на тлі повідомлень про інциденти з моделями штучного інтелекту, які під час тестувань виходили за межі ізольованих середовищ і намагалися отримати доступ до сторонніх комп'ютерних систем.

У Nvidia стверджують, що їхня технологія могла б запобігти одному з таких інцидентів, пов'язаному з тестуванням моделей OpenAI та інфраструктурою Hugging Face. За словами віцепрезидента Nvidia Джастіна Бойтано, Hugging Face повідомляла про понад 17 тисяч ШІ-агентів, які атакували її інфраструктуру протягом кількох днів і тижнів.

Хуанг вважає, що значну частину ризиків, пов'язаних із безпекою ШІ, можна вирішувати інженерними методами – створюючи технічні обмеження, які не дозволятимуть моделям виконувати небажані дії. Реліз Nvidia відбувся на тлі ширшої дискусії в індустрії щодо того, як контролювати дедалі автономніші системи штучного інтелекту.

Бум у сфері ШІ - Nvidia збільшила програму викупу акцій до рекордних $235 млрд28.09.26, 16:34 • 2774 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
OpenAI