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В США количество убийств может упасть до самого низкого уровня за более чем 100 лет – AP

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

В 30 американских городах количество убийств в первой половине 2026 года уменьшилось на 18% по сравнению с 2025 годом. Эксперты связывают снижение преступности с совокупностью факторов, в частности с сокращением употребления наркотиков.

В США количество убийств может упасть до самого низкого уровня за более чем 100 лет – AP

В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств, и если тенденция сохранится до конца года, показатель станет самым низким за более чем столетие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на новый отчет Совета по уголовному правосудию, пишет УНН.

Детали

По данным исследования, в 30 американских городах количество убийств в первой половине 2026 года уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Это примерно на 215 убийств меньше. В целом отчет охватывает 13 категорий преступлений, из которых в девяти зафиксировано снижение, в том числе угонов автомобилей, квартирных краж и нападений при отягчающих обстоятельствах.

Эксперты отмечают, что нынешние показатели уже превосходят уровень преступности, который существовал до пандемии COVID-19, когда страна столкнулась с резким всплеском насилия.

Причины снижения преступности

Президент Совета по уголовному правосудию Адам Гелб заявил, что положительная тенденция наблюдается в городах с разным политическим руководством, социальными условиями и подходами к работе правоохранителей. По его мнению, это свидетельствует об общенациональном характере изменений, а не об эффективности отдельных местных решений.

В то же время в отчете зафиксирован небольшой рост количества краж в магазинах, случаев домашнего насилия, сексуальных преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками.

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При этом почти треть городов из выборки не продемонстрировала улучшения. Наибольший рост количества убийств зафиксировали в Норфолке (штат Вирджиния) – на 64%, а также в Сан-Франциско – на 55%.

Эксперты не видят одной причины

Директор Центра общественной безопасности и правосудия Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета Джон Роман считает, что снижение преступности объясняется совокупностью факторов. Среди них – сокращение употребления наркотиков, уменьшение активности нелегальных рынков, а также федеральное финансирование социальных программ после пандемии.

По словам Гелба, нынешняя тенденция является одним из важнейших событий в сфере общественной безопасности за последние десятилетия, поскольку означает сохраненные жизни, меньше травмированных семей и более стабильные сообщества.

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Степан Гафтко

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