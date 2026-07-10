Трамп "оставил инструкции" нанести удар по Ирану, если его убьют
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции ответить подавляющей военной силой, если Ирану удастся его убить. Он опроверг существование нового иранского заговора.
Президент Дональд Трамп заявил, что оставил "инструкции" Соединенным Штатам ответить подавляющей военной силой, если Ирану удастся его убить, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело", — заявил Трамп газете The New York Post в пятницу.
"Единственное, что я оставил, это инструкции — если что-то случится, просто разбомбить их с такой силой, какой они никогда раньше не видели", — добавил он.
На вопрос, делится ли Израиль разведывательной информацией о новом иранском заговоре с целью его убийства, Трамп опроверг существование нового плана, заявив The Post: "Нет, нет. Израиль ничего не выдумал".
Президент добавил, что Иран хотел его смерти годами. "Я давно был номером один (в иранском списке на уничтожение), и такова жизнь, понимаете".
В феврале 2025 года Трамп аналогично заявил, что оставил инструкции на случай, если Иран его убьет. "Я оставил инструкции: если они это сделают, их уничтожат, ничего не останется", — сказал он во время визита премьер-министра Израиля.
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