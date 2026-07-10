США согласились продолжить переговоры с Ираном, но режим прекращения огня больше не действует - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты согласились продолжить переговоры с Ираном, но он также подтвердил, что Вашингтон проинформировал Тегеран, что режим прекращения огня больше не действует, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились это сделать", - написал Трамп в посте Truth Social.

"Но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что режим прекращения огня ЗАВЕРШЕН!" - добавил американский лидер.

Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ

Добавим

CNN напоминает, что на этой неделе США неоднократно наносили удары по Ирану после того, как Тегеран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Но Трамп не отдавал приказа о дополнительных ударах в четверг.

Дипломат сообщил CNN, что катарские переговорщики по согласованию с Соединенными Штатами отправились в Иран, чтобы встретиться там с официальными лицами. Американский чиновник ранее сообщил CNN, что стратегия администрации Трампа заключалась в том, чтобы нанести удар, а затем приостановить военные операции, чтобы избежать дальнейшей эскалации и позволить дипломатии продолжаться.