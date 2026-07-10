США согласились продолжить переговоры с Ираном, но режим прекращения огня больше не действует - Трамп
Киев • УНН
Президент Трамп заявил, что США согласились на просьбу Ирана продолжить переговоры, но подтвердил, что режим прекращения огня больше не действует. На этой неделе США наносили удары по Ирану после атак в Ормузском проливе.
Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты согласились продолжить переговоры с Ираном, но он также подтвердил, что Вашингтон проинформировал Тегеран, что режим прекращения огня больше не действует, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились это сделать", - написал Трамп в посте Truth Social.
"Но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что режим прекращения огня ЗАВЕРШЕН!" - добавил американский лидер.
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CNN напоминает, что на этой неделе США неоднократно наносили удары по Ирану после того, как Тегеран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Но Трамп не отдавал приказа о дополнительных ударах в четверг.
Дипломат сообщил CNN, что катарские переговорщики по согласованию с Соединенными Штатами отправились в Иран, чтобы встретиться там с официальными лицами. Американский чиновник ранее сообщил CNN, что стратегия администрации Трампа заключалась в том, чтобы нанести удар, а затем приостановить военные операции, чтобы избежать дальнейшей эскалации и позволить дипломатии продолжаться.