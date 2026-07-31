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Компания Маска подала в суд на штат из-за первого в США запрета ШИ-технологии "обнажения"

Киев • УНН

 • 21558 просмотра

Компания xAI Илона Маска оспаривает закон Миннесоты, который запрещает создание фальшивых обнаженных изображений с помощью ШИ. xAI считает закон слишком широким и нарушающим свободу слова.

Компания Маска подала в суд на штат из-за первого в США запрета ШИ-технологии "обнажения"

Компания xAI американского миллиардера Илона Маска подала иск против властей штата Миннесота из-за закона, который запрещает использование технологии искусственного интеллекта для создания фальшивых обнаженных изображений реальных людей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Иск подан в федеральный суд за несколько дней до вступления закона в силу. Если документ начнет действовать, Миннесота станет первым штатом США, который введет такой запрет. Закон был подписан в мае.

В xAI заявили, что поддерживают борьбу с распространением созданных ИИ интимных изображений без согласия человека, однако считают, что закон является слишком широким и нарушает конституционные права на свободу слова.

xAI назвала закон чрезмерным

В компании утверждают, что документ распространяется даже на изображения, созданные с согласия человека или им самим, а также не содержит положения о "безопасной гавани" для платформ, которые добросовестно пытаются предотвращать появление такого контента. Кроме того, за каждое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 тысяч долларов.

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Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что еще не ознакомился с иском, но подчеркнул, что создание обнаженных изображений людей с помощью искусственного интеллекта без их согласия неприемлемо и может нанести серьезный эмоциональный, личный и профессиональный вред.

Как отмечает AP, суды США уже принимали различные решения относительно законов штатов, регулирующих использование дипфейков. В частности, аналогичный закон Калифорнии был заблокирован из-за вопросов свободы слова, тогда как закон Миннесоты ранее уже выдержал судебное оспаривание в 2025 году.

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Степан Гафтко

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