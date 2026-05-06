В сети появились поддельные фото Джорджи Мелони - реакция не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 2812 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о распространении в сети её поддельных фото. Она назвала дипфейки опасным инструментом манипуляций.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в сети распространяются ее поддельные фото, которые выдают за настоящие и используют для дискредитации. Об этом она сообщила в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Я должна признать, что тот, кто их создал, по крайней мере в данном случае, также существенно меня улучшил. Но факт остается фактом: лишь бы атаковать и выдумывать ложь, сейчас используют действительно что угодно

- заявила Мелони.

Она также добавила, что дипфейки - это опасный инструмент, потому что они могут обманывать, манипулировать и поражать любого.

Именно поэтому правило должно действовать всегда: проверять перед тем, как поверить, и поверить перед тем, как распространить. Потому что сегодня это случается со мной, а завтра может случиться с кем угодно

- говорится в сообщении.

Напомним

Власти Италии вызвали российского посла в Риме, чтобы выразить протест против резких оскорблений в адрес премьер-министра Джорджи Мелони со стороны кремлевского пропагандиста владимира соловьева. Он назвал ее "сертифицированной идиоткой" и "фашистским мусором".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Социальная сеть
Джорджия Мелони
Рим
Италия