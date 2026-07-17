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Иракская группировка объявила награду в 10 млн долларов за убийство Трампа

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Группировка «Исламское сопротивление в Ираке» объявила награду в 10 млн долларов за убийство президента США Дональда Трампа. Средства собраны через пожертвования членов группировки после того, как Трамп упомянул о ликвидации иранского генерала.

Иракская группировка объявила награду в 10 млн долларов за убийство Трампа

Иракская вооруженная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" объявила награду в размере 10 млн долларов за убийство президента США Дональда Трампа или за финансирование или организацию такого покушения. Об этом говорится в заявлении группировки, сообщает Shafaq News, передает УНН.

Детали

Как отметили представители группировки, награда была объявлена после того, как, по их словам, Трамп "хвастался" своей ролью в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.

В заявлении утверждается, что 10 млн долларов были собраны за счет пожертвований членов группировки и ее сторонников.

Во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди Дональд Трамп упомянул о своей роли в ликвидации Сулеймани и аль-Мухандиса. В ответ глава иракского правительства отметил, что эти события произошли еще до того, как он пришел в политику.

Отдельно семья Абу Махди аль-Мухандиса заявила, что слова Трампа якобы "свидетельствуют о его страхе", а также раскритиковала реакцию премьер-министра Ирака во время встречи в Вашингтоне.

Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США17.07.2026, 06:28 • 15975 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
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Белый дом
Вашингтон
Ирак
Дональд Трамп