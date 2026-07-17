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Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США

Киев • УНН

 • 2452 просмотра

Представитель Генштаба ВС Ирана Ибрагим Зольфагари заявил, что Тегеран уничтожит всю инфраструктуру в регионе, если Трамп реализует угрозу удара по иранской инфраструктуре. Он назвал заявления Трампа "пустыми" и предупредил о более мощном ответе.

Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США

Если президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу нанести удар по иранской инфраструктуре, то Тегеран уничтожит всю инфраструктуру в регионе. Об этом заявил представитель Генштаба ВС Ирана Ибрагим Зольфагари, сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство Fars.

Детали

Он, в частности, раскритиковал недавние заявления Трампа, назвав их "пустыми".

Если будут выполнены последние пустые угрозы президента США относительно того, что следующие удары американские военные направят против инфраструктуры Исламской республики, то всё, что благодаря сдержанности Ирана до сих пор оставалось целым, то есть вся инфраструктура в регионе, будет разбито ударами иранских вооружённых сил настолько, что от неё не останется и следа, будто её никогда и не существовало

- сказал Зольфагари.

Он также раскритиковал Соединённые Штаты за продолжение их "незаконных действий по дестабилизации Западной Азии" и подчеркнул, что Иран никогда не позволит Соединённым Штатам - как иностранной, внерегиональной стране - вмешиваться в Ормузский пролив, который является "нерушимой красной линией" Исламской Республики.

"Пусть невежественный враг знает: для нас момент эпических действий - это не момент сдержанности. То, что сделают вооружённые силы Ирана, не будет эквивалентным ударом, это будет удар большей мощности. Удары будут интенсивнее, масштабнее и разрушительнее, чем когда-либо прежде. Ярость нации, которая никогда не сдавалась врагу, сожжёт агрессора", - добавил представитель Генштаба ВС Ирана.

Напомним

Накануне представительница Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры между США и Ираном продолжаются. Она подчеркнула, что удары вызваны нарушением Ираном меморандума, но президент Трамп открыт к дипломатии.

Иран попросил хуситов быть готовыми перекрыть Красное море в случае удара США - Reuters16.07.26, 17:33 • 3904 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Иран