Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США

Если президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу нанести удар по иранской инфраструктуре, то Тегеран уничтожит всю инфраструктуру в регионе. Об этом заявил представитель Генштаба ВС Ирана Ибрагим Зольфагари, сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство Fars.

Он, в частности, раскритиковал недавние заявления Трампа, назвав их "пустыми".

Если будут выполнены последние пустые угрозы президента США относительно того, что следующие удары американские военные направят против инфраструктуры Исламской республики, то всё, что благодаря сдержанности Ирана до сих пор оставалось целым, то есть вся инфраструктура в регионе, будет разбито ударами иранских вооружённых сил настолько, что от неё не останется и следа, будто её никогда и не существовало