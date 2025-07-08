Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата
Киев • УНН
В Мексике ограбили грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis. Преступники заблокировали транспорт, взяли водителя и охрану в заложники, похитив трейлер с драгоценным грузом.
В Мексике ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis. Похищенный груз оценили в миллионы долларов, а само нападение длилось полтора часа, сообщает УНН со ссылкой на El Economista.
Детали
Отмечается, что вооруженные преступники заблокировали транспорт двумя автомобилями, взяли водителя и охрану в заложники на полтора часа, после чего угнали трейлер с драгоценным грузом, направлявшийся в порт Мансанильо.
После освобождения пострадавшие сообщили об инциденте в Национальную гвардию на контрольно-пропускном пункте Чапала, где было подтверждено, что личный состав не пострадал
Указывается, что несмотря на то, что сам грузовик впоследствии нашли, прикрепленный к нему трейлер бесследно исчез. Сейчас о местонахождении груза нет никакой информации.
Напомним
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