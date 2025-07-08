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Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата

Киев • УНН

 • 671 просмотра

В Мексике ограбили грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis. Преступники заблокировали транспорт, взяли водителя и охрану в заложники, похитив трейлер с драгоценным грузом.

Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата

В Мексике ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis. Похищенный груз оценили в миллионы долларов, а само нападение длилось полтора часа, сообщает УНН со ссылкой на El Economista.

Детали

Отмечается, что вооруженные преступники заблокировали транспорт двумя автомобилями, взяли водителя и охрану в заложники на полтора часа, после чего угнали трейлер с драгоценным грузом, направлявшийся в порт Мансанильо.

После освобождения пострадавшие сообщили об инциденте в Национальную гвардию на контрольно-пропускном пункте Чапала, где было подтверждено, что личный состав не пострадал

- говорится в статье.

Указывается, что несмотря на то, что сам грузовик впоследствии нашли, прикрепленный к нему трейлер бесследно исчез. Сейчас о местонахождении груза нет никакой информации.

Напомним

На днях колумбийские ВМС впервые задержали беспилотную наркосубмарину, оснащенную антенной Starlink, у побережья Карибского моря. Судно, принадлежащее Gulf Clan, было пустым, но могло перевозить 1,5 тонны кокаина.

Крупнейшее ограбление ювелирных изделий в истории США: 7 калифорнийцев обвиняют в краже драгоценностей18.06.25, 13:09 • 2588 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
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