Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата

В Мексике ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата компании Grupo Minero Bacis. Похищенный груз оценили в миллионы долларов, а само нападение длилось полтора часа, сообщает УНН со ссылкой на El Economista.

Детали

Отмечается, что вооруженные преступники заблокировали транспорт двумя автомобилями, взяли водителя и охрану в заложники на полтора часа, после чего угнали трейлер с драгоценным грузом, направлявшийся в порт Мансанильо.

После освобождения пострадавшие сообщили об инциденте в Национальную гвардию на контрольно-пропускном пункте Чапала, где было подтверждено, что личный состав не пострадал - говорится в статье.

Указывается, что несмотря на то, что сам грузовик впоследствии нашли, прикрепленный к нему трейлер бесследно исчез. Сейчас о местонахождении груза нет никакой информации.

Напомним

На днях колумбийские ВМС впервые задержали беспилотную наркосубмарину, оснащенную антенной Starlink, у побережья Карибского моря. Судно, принадлежащее Gulf Clan, было пустым, но могло перевозить 1,5 тонны кокаина.

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